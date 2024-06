Eccellenza: verso la sfida col Giulianova. Il doppio ex Bettini. Niente Matteini per la finalissima. Terranuova cerca un altro stadio

TERRANUOVA

La finale di ritorno tra Terranuova e Giulianova, valida per i playoff di Eccellenza in programma il 16 giugno, con tutta probabilità non si giocherà al Matteini. Lo riporta il club di piazza Coralli che, di concerto con la questura di Arezzo, sta individuando l’impianto più idoneo ad accogliere i tifosi giallorossi che arriveranno in vallata. La struttura ricadrà comunque nel perimetro valdarnese e spuntano già le ipotesi Brilli Peri e Fedini. "Sollecitati al fine di ridurre le problematiche relative alla gestione dell’ordine pubblico – ha affermato il direttore generale Simone Finocchi – siamo costretti a valutare altre ipotesi". Ma prima ancora bisognerà pensare alla gara di andata, che si terrà questa domenica in Abruzzo. Terranuova Traiana e Giulianova, sono legate da un filo rosso speciale che risponde al nome di Riccardo Bettini, un giocatore che ha indossato la casacca di entrambe le società. Centrale difensivo, classe 1975, si è ritirato dal calcio soltanto nel 2021, a 46 anni. Dopo aver indossato la maglia della Terranuovese in Promozione ad inizio anni Novanta, il passaggio a 19 anni all’Impruneta in Serie D, poi dopo 3 stagioni la Rondinella e la Sangiovannese sempre in D. Nel 1999 il salto nei professionisti, arrivando addirittura in serie B con l’Ancona nel 2001. Poi, tra le altre, il Giulianova in C2.

Infine, nel 2017 è tornato a Terranuova per concludere la sua carriera, ottenendo la vittoria del campionato di Promozione 2018-19 e la finale di Coppa Italia di categoria e portando per la prima volta il club biancorosso nel campionato di Eccellenza Toscana. Nella stagione 2007-2008 Bettini ha collezionato 30 presenze in giallorosso, mai sostituito, mai subentrato, una gara saltata per squalifica, una panchina e 2 gare non convocato per infortunio. Il tutto con la fascia di capitano al braccio e due gol con i giuliesi.

