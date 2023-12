Eccellenza. Verso l’ultimo impegno: sabato spazio ai recuperi. C’è Baldaccio-Castiglionese e Colligiana-Foiano

Niente vacanze natalizie per i dilettanti visto che nel prossimo fine settimana andrà in scena il recupero di campionato del turno rinviato lo scorso novembre a causa del maltempo. In Eccellenza sabato alle 14.30 ecco il derby tra Baldaccio Bruni e Castiglionese mentre il Foiano tornerà ancora nel senese per affrontare la Colligiana. Per il Terranuova, che il 30 recupererà la semifinale di Coppa Italia contro il Firenze Ovest, c’è la gara interna con la Sinalunghese. In Promozione Ecco Alberoro-Lucignano, la sfida tra Bernacchia e Gennaioli, e sempre alle 14.30 spazio a Subbiano-Grassina. Per la Sansovino di Testini appuntamento casalingo contro il Torrenieri, mentre per il Montagnano è in programma il viaggio sul campo della Settignanese.