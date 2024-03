Eccellenza, vola il Masi Torello. Sant’Agostino fa tris

Ferraresi di Eccellenza sugli scudi, entrambe belle e vincenti. Colpaccio del Masi Torello Voghiera, che ha espugnato Bentivoglio, diretta concorrente per la salvezza. Si allunga la striscia positiva dei tricolori dall’avvento di Ruggero Ricci in tandem con Beppe Conti, che è più di un semplice assistente, ex allenatore di Copparese e Bondenese. I numeri parlano: al loro arrivo la classifica languiva con un misero bottino di 13 punti in 19 gare, sotto la loro guida in 19 gare raccolti 15 punti. "La situazione adesso è completamente cambiata – afferma Ruggero Ricci, l’allenatore – si ragiona partita per partita, i passi avanti sono stati notevoli". Per quanto riguarda la trasferta a Bentivoglio, "abbiamo fatto la partita che dovevamo su un campo impossibile, specie a centrocampo. Abbiamo chiuso ogni via di gioco, senza rischiare niente. Dispiace solo l’espulsione ingiusta per Di Bari, che ha subito una reazione di un avversario ed è stato cacciato. E’ una vittoria importante contro una squadra che si giocava le residue possibilità di salvezza". E domenica arriva il Granamica seconda in classifica, in lotta per la promozione diretta. "Sulla carta il confronto con la squadra di Marchini è proibitivo, ma lo era anche con il Sasso Marconi".

Il Sant’Agostino ha calato il tris al Gambettola, avversario molto temuto alla vigilia. "Sapevamo che non potevamo permetterci errori contro la quarta forza del girone, contro il Gambettola abbiamo vinto 3-0 senza commettere sbavature – è l’analisi del direttore sportivo Marco Secchieroli – Le altre notizie positive sono il ritorno al gol di bomber Gherlinzoni, la super parata di Costantino e la prestazione sopra le righe bagnata da un gol di Fiorini. Stiamo tornando sui livelli del girone d’andata, ma servono conferme".

Franco Vanini