Eccellenza. Zenith, c’è il Fucecchio: "Serve la gara perfetta»

Scontro diretto per rimanere nelle zone alte della classifica del girone A di Eccellenza per la Zenith Prato. La formazione bluamaranto, oggi alle 14.30, sarà impegnata al "Chiavacci" contro il Fucecchio, squadra che segue i pratesi in classifica distanziata di appena due lunghezze, al sesto posto con 25 punti: "Stiamo attraversando un ottimo momento di forma. I ragazzi hanno cuore e determinazione e hanno trovato la giusta continuità. La partita però sarà molto delicata – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato –. Affronteremo una squadra che da otto domeniche non perde e che ha fatto sei partite senza prendere gol, rinforzandosi con giocatori importanti nel mercato di riparazione. Contro il Fuchecchio non possiamo permetterci alcuna sbavatura. Serve una gara perfetta per rimanere in zona play off. Non firmerei ora per il pareggio, perché preferisco che la mia squadra provi a vincere tutte le partite, anche rischiando di perdere in alcuni casi".

Nelle fila bluamaranto tutti a disposizione i giocatori della rosa, con le buone notizie del rientro in gruppo, anche se per il momento parziale, di Falteri e Gonfiantini dopo i rispettivi stop. Entrambi non scenderanno in campo nella sfida di oggi pomeriggio, ma dovrebbero essere pronti fra un paio di settimane.

L. M.