Eccellenza: zola predosa, occasione sul campo della bagnolese. Il Faro Gaggio batte il Brescello e riapre il discorso salvezza

Si è aperta con l’anticipo tra Faro Gaggio e Brescello Piccardo la ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza. I biancoblù di Alessandro Evangelisti hanno battuto 2-1 la più quotata compagine reggiana riaprendo così il discorso salvezza. L’altra bolognese che milita nel girone A – ovvero lo Zola Predosa di Enrico Frigieri – scenderà in campo oggi sul terreno di gioco del fanalino di coda e virtualmente retrocesso Bagnolese. Nel raggruppamento B, sta continuando ad appassionare la sfida in vetta alla classifica tra il Sasso Marconi e il Granamica. La capolista guidata da Fabio Malaguti è attesa dal complicato derby in programma sul campo del Medicina Fossatone di Lorenzo Mezzetti mentre la seconda della classe allenata da Davide Marchini farà visita al Masi Torello Voghiera affamatissimo di punti salvezza.

Impegni esterni anche per le altre due bolognesi che partecipano a questo campionato: il Castenaso di Sergio Fancelli sarà di scena sul campo del Reno mentre il Bentivoglio di Marco Gelli, ultimo ed ormai condannato alla retrocessione, sarà impegnato in trasferta a Gambettola.

n. b.