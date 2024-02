Eccellenza/1. Il Terre riapre il campionato. La Cittadella va ko a Rolo

brescello

BRESCELLO P.: Aimi, Zaccariello, Gianferrari, Sarzi Maddidini, Marmiroli, Galeotti, Manghi (85’ Tagliapietra), Notari (72’ Rossi), Ennamli, Truffelli (85’ Mastrangelo), Rodriguez (61’ Caffarra). A disp. Caccialupi, Carra, Paglia, Cocconi, Bernasconi. All. Fontana.

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Ben Driss (66’ Cornia), Carta, Dembacaj, Hajbi, Sakaj (61’ Bruno), Pampaloni (81’ Saccani), Esposito L., Iori (72’ Stanco), Scarlata (72’ Hoxha). A disp. Venturelli, Ferrari, Esposito E., Malo. All. Domizzi.

Arbitro: Bogo di Oristano

Reti: 31’ Carta, 46’ Scarlata

Note: ammoniti Notari, Rodriguez, Marmiroli, Bruno e Cornia

Con la terza vittoria di fila (quarta con la Coppa) il Terre di Castelli rosicchia 3 punti alla capolista Cittadella e sale a -4 dalla vetta. Già al 3’ Ennamli entra in area da sinistra ma calcia alto. Al 15’ Esposito si accentra da sinistra e calcia ma la conclusione viene deviata in angolo da un difensore. Sull’angolo Hajbi mette fuori di un soffio di testa. Al 28’ conquista una punizione dai 25 metri la Piccardo, calcia ottimamente Ennamli che impegna severamente Auregli che devia la sfera, dalla mischia successiva il direttore di gara scorge un fallo di mano apparso quantomeno dubbio e accorda il rigore ai padroni di casa. Si incarica del tiro lo stesso Ennamli che coglie il palo alla sinistra di Auregli. Passano 2’ e Iori conquista a sua volta una punizione da posizione speculare. Batte Scarlata ma la palla si infrange sulla barriera, sulla respinta irrompe Carta che insacca imparabilmente con un missile terra-aria. Al 43’ azione perfetta del Terre che manda alla conclusione Iori che coglie un clamoroso incrocio dei pali. Al primo minuto di recupero Scarlata in azione personale scarta Aimi ed insacca a porta vuota. Al 56’ ottima azione personale di Sarzi Maddidini che semina tre avversari e dal limite fa partire un sinistro che esce di poco. Sull’altro fronte da segnalare un’ottima azione di rimessa del Terre al 69’ che manda al tiro Pampaloni che di prima intenzione coglie una traversa clamorosa con palla che sembra chiaramente entrare ma che il direttore non vede.