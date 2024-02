Eccellenza/2. Il Castelfranco ritrova il sorriso, Formigine spreca

la pieve

2

colorno

3

LA PIEVE N.: Ortensi, Lo Bello, Pederzani (69’ Belfakir), Erihioui, Bellentani, Canalini, Quitadamo, Cehu (16’ Cheli), Bojardi, Margotta (86’ Rizzi), Diallo (66’ Boriani). A disp.: Fiorito, Barbati, Lupusor, Rizzo, Bevini. All. Chezzi

COLORNO: Monteverdi, Toma (71’ Bisagni), Denti, Pessagno, Setti, Bersanelli, Pelagatti (61’ Lo Re), Mariniello (75’ Castagnetti), Delporto (46’ Piscicelli), Della Valle (54’ Galuppo), Carrasco. A disp.: Cattabiani, Manghi, Lorenzani, Orminedelli. All. Galli

Arbitro: Milandri di Cesena

Reti: 2’ (rig.) e 43’ (rig.) Delporto, 55’ Carrasco, 78’ (rig.) Cheli, 95’ Boriani

Note: espulso al 56’ mister Chezzi e al 72’ Denti, ammoniti Pessagno, Margotta, Piscicelli, Erihioui, Galuppo, Rizzi

La Pieve cade in casa. Al 2’ Delporto trasforma il rigore. Al 43’ sempre Delporto su rigore (mani in area) fa 2-0. Al 55’ tris di Carrasco in tap in. Al 78’ Cheli che trasforma il rigore concesso per il fallo di Monteverdi proprio sull’attaccante, al 95’ inutile 2-3 di Boriani da fuori area.