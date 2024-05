Eccelleza - Play out girone B: festa biancorossa. Lastrigiana, basta una rete. La Rufina torna in Promozione

LASTRIGIANA

AUDAX RUFINA

LASTRIGIANA: Marziano, Chiavacci, Pierattini, Piccione Del Colle, Nencini, Mazzanti (87’ Bardazzi), Crini, Palaj, Bibaj Gert (64’ Del Pela), Sarti (87’ Anouar). All. Gambadori.

AUDAX RUFINA: Valoriani, Sequi, Fumelli, Maccari, Grazzini, Galantini, Bachi, Somigli (50’ Tanini), Di Vico (75’ Campagna), Falcini, Falugiani (56’ Valencetti). All. Diotaiuti.

Arbitro: Macca di Pisa.

Marcatore: 12’ Bibaj Gert

LASTRA A SIGNA – Sul terreno amico de "La Guardiana" dopo un campionato non facile ed a tratti sofferto, i biancorossi della Lastrigiana di Gambadori hanno conquistato il successo nella gara dei Play Out contro l’Audax Rufina, condoannandola alla retrocessione in Promozione dopo un anno. Grande la soddisfazione al presidente biancorosso Samuele Vignolini.

La rete decisiva dopo una dozzina di minuti con il numero dieci Bibaj Gert ben servito da Palaj e che con un tiro a mezza altezza ha battuto il portiere ospite. L’Audax Rufina ha reagito con impegno e buona volontà, ma non è stata mai pericolosa sotto porta e l’unica occasione che poteva essere sfruttata meglio è capitata a Bachi al 70’. Per il resto i biancorossi locali si sono difesi sempre senza affanno, rendendosi pericolosi in almeno altre due occasioni, con un colpo di testa di Piccione nel primo tempo e con una conclusione debole di Sarti. Alla fine grande festa in casa della Lastrigiana.

Antonio Mannori