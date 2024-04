Ecco i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda categoria. Andreoli lancia la Fratta nel derby. Vecchiazzano esagerato Risultati e classifiche delle squadre forlivesi: Fratta Terme vince il derby in Eccellenza, Edelweiss Jolly consolidato in Prima Categoria e Collinello al secondo posto in Seconda Categoria dopo il derby con San Colombano.