Ecco i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Fratta, sorpasso cercasi. Edelweiss di slancio ai playoff Risultati e classifiche dei campionati regionali forlivesi: Sampierana in testa in Promozione, Edelweiss ai playoff in Prima, Vecchiazzano promosso in Seconda. Fratta Terme e Collinello in lotta per il podio.