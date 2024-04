Entella al ’Neri’. Scatta la prevendita dei biglietti

Spingere il Rimini verso i playoff e farlo a suon di cori e incitamento. I tifosi biancorossi sono pronti a sedersi nuovamente sugli spalti del ’Neri’ per l’ultima casalinga della regular season. Domenica arriva l’Entella (calcio d’inizio alle 16.30) e c’è bisogno di tutti. I tifosi possono già acquistare i biglietti in prevendita. Con le diverse, e consuete, modalità. Dai rivenditori autorizzati che in provincia sono a Rimini la tabaccheria Pruccoli, la tabaccheria Romani e Millenium bar tabaccheria. A San Marino al Free shop del centro commerciale Atlante, a Riccione el Mac’s Corner caffè e a Cattolica alla caffetteria Mazzini.La vendita è aperta anche on line sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.it. Ma anche allo Store biancorosso al ’Neri’: oggi e domani dalle 10.30 alle 12.30, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10.30 alle 12.30. Poi domenica ai botteghini di via Lagomaggio dalle 14.30 e fino a 15 minuti dopo l’inizio del match.