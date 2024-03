Entusiasmo e ricordo. Striscione dedicato alla memoria di Alessio Floridi

‘Alessio Floridi vive’: la Curva Lorenzo Guasparri ha voluto ricordare con questo striscione, esposto durante il primo tempo di Baldaccio Bruni-Siena, l’ex giocatore della Robur scomparso in settimana prematuramente, all’età di 51 anni. E’ stato un tifo incessante quello dei tifosi bianconeri, che hanno riempito la gradinata dello stadio Buitoni, con numeri che difficilmente si vedono nel campionato di Eccellenza. Grandissimo l’entusiasmo alle reti ravvicinate di Galligani e Hagbe, e poi ancora alla seconda marcatura di ‘Gallo’: "Non abbiamo mai mollato, vinceremo il campionato" hanno iniziato a cantare. Ancora più grande la gioia al triplice fischio, quando la matematica ha sancito la promozione di Bianchi e compagni in quarta serie: la squadra con la maglietta ‘Per dispersione’ ha festeggiato insieme ai suoi sostenitori, con canti e cori, bottiglie di prosecco co n etichetta dedicata. Campionato vinto!