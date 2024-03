Entusiasmo Indiani: "Adesso viene il bello. Guardiamo in alto"

AREZZO

Paolo Indiani nel post partita si gode la terza vittoria consecutiva, prima volta che accade in stagione, la quarta di fila al comunale. "E’ piacevole adesso guardare la classifica. Ora viene il bello, ma anche il difficile però raggiunta la salvezza non dobbiamo porci limiti. Nella vita bisogna avere sempre l’ambizione di migliorarci e quindi da qui al 28 aprile proveremo a conquistare più punti possibili e poi vedremo in quale posizione saremmo arrivati". L’allenatore aggiunge: "In questo finale di campionato proveremo a ritagliarci quel ruolo di mina vagante di cui parlavamo ad inizio stagione". Il tecnico amaranto passa ad analizzare la prestazione contro la Fermana.

"Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, poi alla lunga siamo venuti fuori e credo che il successo sia meritato. Sapevo che non sarebbe stata una passeggiata. Loro con l’arrivo del nuovo allenatore hanno trovato nuova linfa nonostante l’ultimo posto in classifica". Giovanni Catanese è al primo gol in amaranto, il settimo per lui stagionale considerando anche quelli realizzati con il Pontedera.

"Sono molto contento di essermi sbloccato con la maglia dell’Arezzo. Ci avevo provato anche nelle partite precedenti, ma un pò per sfortuna e un pò per mia imprecisione non era arrivato". Il centrocampista alza l’asticella delle ambizioni. "Non dobbiamo porci limiti da qui alla fine. Credo che abbiamo le potenzialità per vincere tutte le partite che restano e concludere in un’ottima posizione in vista dei playoff".

Andrea Lorentini