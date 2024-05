"Epilogo del campionato: Marginone dominatore, play-off incandescenti in arrivo"

Campionato che è giunto all’epilogo, con il Marginone che, per gran parte della stagione, ha dominato il torneo, staccando la seconda, anche se ha chiuso con una sconfitta sul campo dell’Atletico Lucca.

In chiave play-off il Corsagna, secondo classificato, affronterà la Folgor Marlia, mentre l’Atletico Lucca il Forte dei Marmi. Le gare si giocheranno domenica prossima e saranno "secche", ovvero, in caso di parità oltre i tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari e, in caso di ulteriore parità, passerà la squadra meglio piazzata che affronterà l’altra vincente.

I risultati della trentesima giornata hanno visto il Capannori vincere 2 a 1 sul campo dell’Academy Porcari, con le reti di Paganelli e Costalli, mentre, per i padroni di casa, ha segnato Bandoni. Successo casalingo per l’Atletico Lucca: 5 a 2 al Marginone. Rossoneri in gol con Bendetti, Posarelli, Lazzari, Barbaro e Berretti; per i vincitori del campionato hanno accorciato Sarti e Carlini. Secca vittoria casalinga per il Corsagna: 3 a 0 contro il Forte dei Marmi. Per i neroverdi in gol Ricci, Giannotti e Giusti. Pareggio a reti bianche 0 a 0 tra Folgor Marlia e Csq Pistoia.

La classifica, per quanto riguarda le formazioni lucchesi, vede: Marginone primo con 61 punti, già promosso; secondo il Corsagna con 56, terzo l’Atletico Lucca con 55 e quinta la Folgor Marlia con 48. Le altre hanno chiuso: il Capannori al sesto posto con 48 e l’Academy Porcari all’ottavo, con 44. Per un soffio Capannori ed Academy Porcari non centrano i play-off.

Al. Lomb.