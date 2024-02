Esame in trasferta. Il Chiesanuova a Castelfidardo. In scena la sfida tra protagoniste

Da oggi scatta il conto alla rovescia per il Chiesanuova. Forse per il ritorno al "Sandro Ultimi", di sicuro perché si entra nella fase conclusiva del campionato, gli ultimi 10 turni. A breve capiremo definitivamente il ruolo che i biancorossi potranno recitare nella stagione, al momento la squadra è quarta con 32 punti, -6 dalla leader Civitanovese, insomma oltre ogni aspettativa. Oggi alle 15 la truppa di Mobili è attesa al "Mancini" di Castelfidardo per un secondo confronto contro chi sogna l’aggancio se non il sorpasso. Dopo il pareggio 2-2 con l’Urbania, c’è la formazione di Giuliodori, team che insegue i biancorossi una posizione dietro e 2 punti in meno. I biancoverdi sono reduci dalla sconfitta a Montefano, un passo falso che ha fatto notizia perché i fidardensi non perdevano da un girone o quasi, era infatti dalla gara di andata proprio contro il Chiesanuova, 1-0. Vero che pareggiano più di tutti, 12 (mentre il Chiesanuova meno, 5 assieme all’Urbania), ma la lunga imbattibilità evidenzia l’equilibrio tattico e la solidità. Oltretutto in casa mai nessuna sconfitta

L’allenatore Giuliodori sarà privo degli squalificati Imbriola e Fabiani, per lo stesso motivo Mobili non ha il geometra della mediana Badiali. Tuttavia il tecnico portopotentino recupera Sbarbati e Defendi per l’attacco, da vedere se saranno subito titolari. Al di là dei convocati, quello che interessa a Mobili è vedere un Chiesanuova subito concentrato e determinato. Recuperare è sinonimo di carattere, ma cinque rimonte nelle ultime sei uscite parlano anche di un approccio soft, non si può giocare sempre dopo l’intervallo.

Andrea Scoppa