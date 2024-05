Esame per diventare direttori di gara. La sezione maceratese ha 21 nuovi arbitri

Con i ventuno candidati che hanno superato gli esami per la qualificazione ad arbitro effettivo di calcio, la sezione dell’Aia di Macerata ha un organico di 290 unità (tra cui 38 con doppio tesseramento: giocatore se non designato per la direzione di gara, e 22 donne) numero finora mai registrato che costituisce l’ulteriormente consolidato primato tra le sette sezioni marchigiane.

Il corso, appena terminato, ha avuto inizio il 4 marzo: ma sono comunque previste altre lezioni periodiche durante il periodo estivo che permetteranno a questi giovani di avere ulteriori elementi per essere pronti del compito quando inizierà l’attività agonistica.

La commissione di esame è stata composta dalla segretaria Laura Gasparini, da Gilberto Sacchi presidente della sezione maceratese dell’Associazione arbitri, da Nicola Nicoletti vice presidente del Cra Marche, Andrea Eletto, Giovanni Luchetti, Guianluca Persichini e Francesco Tasso.

Questi nella foto i neo-arbitri con il presidente Gilberto Sacchi primo a sinistra in basso, che sono entrati a fare parte dell’organico della sezione maceratese de: Federico Baldoni di Recanati; Federico Caraceni di Urbisaglia; Andrea Cardinali e Farouk Sakif di Morrovalle; Alessia Cingolani, Caterina Cingolani, Nikolas Nepi di Appignano; Lorenzo Colasante di Civitanova Alta; Luca Domenella, Leonardo Marcelloni, Fabio Paparelli, Matteo Perugini, Leonardo Romagnoli, Alessio Tanoni, Mattia Vita di Macerata; Zakria Mehmood di Mogliano; Nicola Nardi di San Severino; Simone Oddi di Serravalle del Chienti; Leonardo Puglisi di Treia; Matias Tanasa di Civitanova; Mattia Zitti di Filottrano.

Gianfilippo Centanni