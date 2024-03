Esame per la Civitanovese. Alfonsi: "Carichi e fiduciosi"

"All’andata ci massacrarono, ma noi siamo in fiducia". Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, non usa mezzi termini quando parla delle difficoltà insite nella gara odierna, con i rossoblù che alle 15 ospiteranno il Castelfidardo. Oltre a Michele Paolucci, l’assente di giornata è Alex Strupsceki, che non ha recuperato a pieno dall’infortunio, mentre potrebbe rivedersi il trequartista Pablo Becker, in settimana allenatosi regolarmente con il resto del gruppo. Tutti gli altri componenti della rosa sono a disposizione. "Abbiamo preparato la partita – dice l’allenatore rossoblù – nel migliore dei modi e stiamo bene: lo dimostra il pareggio di Montecchio (0-0, ndr), un risultato che ci poteva stare e che è giunto al termine di una grande prestazione. Vediamo oggi quello che verrà fuori".

I biancoverdi si presentano a casa della capolista senza i titolari Emmanuel Nanapere, Lorenzo Braconi e Alessio Cannoni. "Avranno delle assenze – ammette il tecnico dei rivieraschi –, ma noi abbiamo fatto molto bene anche in queste condizioni, perciò sono convinto che anche loro dispongono di rincalzi all’altezza della situazione". All’andata finì 1-1, con i fidardensi che hanno dato vita a un’ottima prova di forza contro i rivieraschi. "Quel giorno – ricorda – hanno dimostrato di che pasta sono fatti. Ci hanno messo in seria difficoltà, specie nel primo tempo". Altro punto di forza della squadra di Marco Giuliodori, quinta a quota 39 punti, è l’esiguo numero di sconfitte: soltanto due a fronte di otto successi e 15 pareggi. Il team del patron Mauro Profili, capolista con 47 punti, ha fatto registrare 13 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Un eventuale trionfo degli adriatici servirebbe quantomeno a mantenere il distacco sull’inseguitrice Montefano, che, seconda a sole due lunghezze, oggi sarà ricevuta dalla Maceratese. "Non dobbiamo guardare a queste situazioni – riflette Sante Alfonsi –, il destino dipende da noi". Quando mancano cinque giornate al termine del campionato, il tecnico rossoblù si augura che in questo rush finale non manchino "determinazione e cattiveria, perché – conclude - non dobbiamo aver paura di niente".

Francesco Rossetti