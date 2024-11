Esame per la Civitanovese: "All’assalto del Termoli"

"Per domenica serve una scossa. L’aspetto su cui dobbiamo lavorare di più è la concentrazione". A dirlo è Gabriele Petrucci, portiere della Civitanovese, in vista della partita di domenica a Termoli. "L’umore con cui ci presentiamo alla sfida – afferma il giovane – è quello giusto. Il Termoli in classifica ha due punti in più di noi, quindi vincere farebbe la differenza". Però, l’undici rivierasco che farà visita ai molisani dovrà somigliare più a quello visto nella prima parte della partita contro il Chieti che non alla versione spenta e rinunciataria della ripresa. "Contro i neroverdi – spiega il giocatore – abbiamo mollato nel secondo tempo a livello di concentrazione. Questo ha fatto la differenza, perché se ti distrai con un avversario come il Chieti, ti arriva subito un gol e da lì è un attimo prenderne un altro". Ora è il momento di vincere: le prossime quattro gare contro Termoli, Sora, Fermana e Recanatese, appaiono più alla portata dei precedenti impegni e qui l’undici di Alfonsi dovrà essere in grado di portare a casa il più alto numero di punti. "Le gare sono tutte difficili – chiarisce Petrucci – ma pensiamo domenica per domenica". Il giovane portiere è uno dei recenti protagonisti in positivo della Civitanovese: "il salto dall’Eccellenza alla D – confessa - si è fatto sentire. Nelle prime partite devi ingranare. Questo non è parso evidente in Coppa Italia perché in quel caso abbiamo affrontato squadre in ritardo di preparazione e abbiamo avuto la meglio. In campionato, invece, ci è toccato subito vedercela con L’Aquila, uno squadrone. Diciamo che mi è servito per crescere. La differenza con l’Eccellenza? I cross, i calci piazzati e i traversoni. In D sanno metterti la palla dove vogliono". E la parata più difficile? "Credo quella di domenica scorsa quando sono riuscito a buttare la sfera sulla traversa (conclusione del chietino Della Quercia, ndr)". Sono esauriti i biglietti del settore ospiti. I tagliandi a disposizione dei tifosi erano 115. Alla volta del Molise partiranno tre pullman, uno degli ultras, un altro del "Club rossoblù Umberto Traini", infine un terzo di pescatori che approfitterà dell’occasione per una rimpatriata con parenti ed amici termolesi legati all’ambiente della marineria. Il match si terrà alle 14.30 allo stadio Cannarsa.

Francesco Rossetti