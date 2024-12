Esame superato. Poker della Lampo col fanalino Viaccia

VIACCIA

1

LAMPO MERIDIEN

4

VIACCIA Cecconi, Michelozzi, Bashkimi, Sforzi, Torcasso, Ferroni, Ridolfi, Bartolozzi, Tomberli, Rozzi, Virdo.

All. Giugni

LAMPO Bartolozzi, Simi, Boghean, Di Vito, Benassi, Del Sorbo, Chianese, Viti, (Bargellini) Pirone, Vitolo, Bitep (Mercugliano) All. Magrini

ARBITRO Casale di Siena MARCATORI 2 pt Simi, 9 pt e 25 st Pione, 30 pt Rozzi, 28 st Mercugliano

PRATO

Il Lampo Meridien torna dalla trasferta di Viaccia con un netto e meritato successo. La squadra, allenata da mister Magrini, ha giocato un’ottima partita contro il fanalino di coda del campionato, dominando gli avversari per tutti i novanta minuti. Spicca la doppietta del centravanti Pirone, uno dei migliori in campo. Di Simi e Mercugliano le altre marcature dei valdinievolini. Con questo successo esterno il Lampo meridien compie un importante passo in avanti verso la zona play-off.