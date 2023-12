Esami Corticella e Mezzolara, sabato da urlo

BUDRIO

Ha un’incredibile fame di punti salvezza il Mezzolara di Romulo Togni. Oggi, alle 14,30, il team budriese ospiterà il Forlì al ‘Magli’ di Molinella e, nonostante il maggior tasso tecnico degli avversari, servirà assolutamente un risultato positivo se si vorrà continuare a sperare nella salvezza. La classifica è piuttosto brutta. I biancazzurri occupano attualmente il terzultimo posto con appena due lunghezze di vantaggio sulla coppia di fanalini di coda composta da Certaldo e Borgo San Donnino. Le ultime due, si sa, retrocedono direttamente mentre dalla terzultima alla sestultima si giocano i playout. E’ chiaro che, con un intero girone di ritorno ancora di giocare (e le ultime due di andata), mettersi a fare conti ora può apparire prematuro: urge, comunque, una rapida svolta per evitare di retrocedere proprio al termine della storica ventesima stagione consecutiva in Serie D. Per ora anche il cambio di allenatore non ha prodotto i frutti sperati quantomeno a livello di risultati. Se l’esordio del nuovo tecnico Romulo Togni era stato etichettato come positivo (buon 0-0 casalingo contro la più quotata Aglianese), alla seconda è arrivata una cocente sconfitta di misura (1-0) sul campo della diretta rivale per la salvezza Sammaurese. Numeri alla mano, è evidente come il Mezzolara debba migliorare il rendimento offensivo se vorrà centrare l’obiettivo: i biancazzurri hanno messo a segno un solo gol nelle ultime cinque, con l’attacco che, è il secondo peggiore del campionato.