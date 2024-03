Esordio per Alessandrini. Samb, testa al Notaresco

Samb tra campo e infrastrutture sportive. La squadra si prepara ad affrontare, domani (ore 14,30) il Notaresco. Per mister Alessandrini che ha bagnato il debutto in rossoblù con il successo di Termoli, sarà l’esordio al Riviera delle Palme, dove, come ogni domenica, si attendono circa 5mila spettatori. Unico assente dell’incontro sarà Battista, alle prese con lo stiramento muscolare alla coscia destra rimediato nei primi minuti della gara con il Real Monterotondo, quella costata la panchina a mister Lauro. L’attaccante, la prossima settimana, si sottoporrà ad ulteriori accertamenti che potranno dire di più su quelli che saranno i tempi di recupero. La speranza è di riaverlo a disposizione dal confronto diretto con L’Aquila del 7 aprile. Quanto a Senigagliesi che, come noto, da tempo gestisce un’infiammazione al pube, ieri è tornato a svolgere l’intero allenamento con il resto della squadra. Alessandrini avrà a disposizione anche Arrigoni, assente a Termoli per squalifica. Arrigoni tornerà ad occupare il suo posto di playmaker davanti alla difesa. Dunque, pur confermando il 4-3-1-2, l’allenatore qualcosa si troverà a cambiare quanto agli interpreti, più che altro a centrocampo e davanti poiché in porta dovrebbe essere confermato Coco così come in difesa l’intera linea con Zoboletti, Pezzola, Sirri e Pagliari. Il dubbio, a giudicare dagli allenamenti, con Alessandrini che continua a mischiare le carte, sembra la posizione di Mbaye. Se sarà confermato, come a Termoli, dietro le due punte, davanti agirebbero Martiniello (favorito su Tomassini) e Fabbrini. A centrocampo andrebbero Arrigoni, Bontà e Senigagliesi. Ma non è da escludere che Mbaye possa partire da una posizione più arretrata andando ad escludere, probabilmente Bontà, e davanti sarebbe Fabbrini ad agire dietro a Martiniello e Tomassini. Insomma, tutto ancora da vedere l’undici che scenderà in campo. Oggi l’allenamento di rifinitura sarà ancora una volta a porte chiuse. Quanto alle infrastrutture sportive, invece, la stessa Sambenedettese ieri ha fatto sapere di aver protocollato "dopo attenta valutazione condivisa con il Comune, la domanda per l’affidamento, ai sensi dell’art 5 del dlgs 38/2021, del Campo Sportivo Marcello Ciarrocchi". "Unitamente alla domanda – si legge ancora nella nota - sono stati presentati il business Plan e il progetto di riqualificazione dell’impianto. Il progetto è rivolto all’inclusione sociale senza distinzione di genere e la sua realizzazione consentirà l’accesso ai servizi alle persone diversamente abili, inoltre con la riqualificazione degli impianti si ridurrà l’impatto ambientale del campo sportivo. La società U.S. Sambenedettese si augura che al termine dei lavori il Ciarrocchi possa diventare il quartier generale dei giovani sportivi sambenedettesi". L’affidamento sarà almeno trentennale. Con il Comune già da tempo se ne parla. Il prossimo step sarà quello di ottenere la stessa procedura per i lavori da effettuare al Riviera delle Palme.

s. v.