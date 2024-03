Espulso Della Spoletina nel finale di gara

mobilieri ponsaCCO

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Milani, Bologna (40’st Matteoli), Grea, Bardini, Fischer, Borselli, Brondi, Innocenti (23’st Nieri), Sivieri (30’st Milli), Panattoni. A disp. Falsettini, Fratini Fasciana, Italiano, Mogavero, Pellegrini. All. Bozzi.

V.A. SANSEPOLCRO: Patata, Mezzasoma (30’st Mariucci), Fremura, Della Spoletina, Gorini, Borgo, Piermarin (33’st Gennaioli), Essoussi (1’st Bruzzi), Ferri Marini (36’st Orlandi), Grassi. A disp. Di Stasio, D’Angelo, Brizzi, Pauselli, Pasquali. All.: Bonura.

Arbitro: Gallo di Bologna (Piedipalumbo-Conforti)

Note: ammoniti Gorini, Innocenti, Borgo. Al 39’ st espulso Della Spoletina per fallo da ultimo uomo. Angoli: 4 a 5 Rec. 0 pt-4 st. Spettatori 150 di cui 50 ospiti.

PONSACCO – Termina con il risultato di 0-0 l’incontro fra i rossoblu di Bozzi e i bianconeri di Bonura e che riflette bene l’andamento della gara dove pochi sono stati gli spunti tecnici da sottolineare. Il cleen sheet fotografa una situazione che in ultima analisi va meglio alla squadra aretina con il punto in trasferta mente al Ponsacco non migliora anzi aggrava la sua precaria condizione di classifica. Il Comunale rimane ancora tabu per i colori rossoblu che non vincono in casa dal 22 dicembre del 2022 questa volta però anche per la tenuta atletica e determinazione della squadra di Bonura. Primo tempo più creativo per gli ospiti con maggior possesso palla, più determinazione sulle seconde palle e più convinzione dei Mobilieri anche se mancanti dell’affondo decisivo.

Tempestivo Fontanelli a franare Essoussi al 12’, ed a neutralizzare una punizione di Grassi al 34’ con risposta di Mobilieri al 39’ con Panattoni che manca il bersaglio di un soffio, mentre un incornata di Borgo al 41’ finisce a lato. Il refrain del gioco si ripete nella ripresa con il Sansepolcro a cercare spunti dalla fasce laterali ma con il Ponsacco ad iniziare a ribattere con maggiore vigoria cresciuto sopratutto con gli esterni. La pressione del Ponsacco è piu dettata dalla fermezza che dal gioco e gli effeti si verificano al 25’ quando su azione rimpallata in area ospite Nieri inquadra la porta con un bolide violento. Prodezza di Patata in angolo. La stretta rossoblu continua e Brondi al 32’ a graziare Patata di testa da pochi metri. I minuti finali vedono espulsione al 39’ di Della Spoletina.

Luciano Lombardi