Esulta il presidente Cappelli: "Il Forlì è solido». Vincenzo Mazza nuovo socio biancorosso

Via libera all’aumento di capitale e un nuovo ingresso nella compagine societaria. "Il Forlì – si legge in una nota diramata dal club di viale Roma – comunica che si è conclusa l’offerta in opzione delle azioni societarie per l’aumento di capitale sociale indetto dall’assemblea straordinaria dei soci del 27 novembre. I soci hanno ancora una volta concretamente confermato l’impegno economico nel club e danno il benvenuto a Vincenzo Mazza, titolare della S.A.F. e nuovo arrivato nella compagine biancorossa".

Nata nel 1979 su idea del fondatore Martino Mazza, padre di Vincenzo, S.A.F. opera nel ramo antinfortunistica (articoli e attrezzature); l’azienda, con sede a Cesenatico, nel recente passato è stata sponsor del Rimini Calcio.

In casa Forlì il board societario resta comunque immutato e il presidente Gianfranco Cappelli – continua la nota ufficiale – "ringrazia tutti i soci per l’impegno finanziario ancora una volta profuso nei confronti del club, della città e dei tifosi". L’aumento del capitale sociale e l’allargamento della platea degli azionisti si inseriscono, dunque, nell’ottica di un rafforzamento della compagine societaria funzionale al raggiungimento dell’obiettivo consacrato nel progetto triennale inaugurato dal nuovo corso: migliorare sempre per provare a centrare la promozione in serie C. E cristallizzano il Forlì come "una società solida e in continuo sviluppo".

Marco Lombardi