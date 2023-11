Esulta mister Marinelli, mentre l’Azzurra Colli rimane ultima. Montegranaro, tre punti d’oro:. Tissone in extremis ed è quarto

1

AZZURRA COLLI

: Taborda, Foresi, Ruggeri, Pagliarini, Rozzi, Capponi, Corrado (56′ Merzoug) Tissone F. (73′ Morales), Radojicic (46′ Perpepaj), Cicconetti (46′ Tonuzi), Tinazzi (82′ Tissone C). All. Luca Barone.

AZZURRA COLLI: Castelletti, Petrini, Vallorani, Aliffi, Filipponi, Gabrielli (90′ Crementi), Fazzini, Acciarri, Filiaggi (72′ Cancrini), Russo, Del Marro (67′ Albanesi). All. Peppino Amadio.

Arbitro: Alessandro Animento di Macerata.

Reti: 90’ C. Tissone

Note: Ammoniti: Russo, Fazzini (A).

Il Montegranaro supera il fanalino di coda Atletico Azzurra Colli cogliendo il quarto risultato utile consecutivo. Da sottolineare che la gara è stata condizionata dalle forti raffiche di vento, che prima hanno favorito una incursione di Russo sventata da Taborda, e poi un calcio di punizione di Cicconetti, che prende una traiettoria insolita, finendo però tra le braccia di Castelletti. Ritmi abbastanza alti, ma il primo tempo si conclude a reti bianche. La squadra di casa è cinica e alla fine viene premiata allo scadere della ripresa con il gol di Cristian Tissone, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che fa esplodere il tifo gialloblù sulle tribune.

Primo successo per mister Daniele Marinelli (dopo due ottimi pari contro Maceratese e Civitanovese), assente per squalifica, e in panchina c’era il vice Luca Barone a sostituirlo.

Il Montegranaro così sale al quarto posto in classifica e si prende una piazza in zona playoff. Niente da fare invece per l’Azzurra Colli, che nonostante l’arrivo di Amadio in panchina, non sembra riuscire a dare l’agognata svolta al proprio campionato e rimane sola in ultima posizione.