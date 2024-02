Euforia azzurra La Carrarese vola in alto Calabro: "L’obiettivo è continuare a far bene" Ad Ancona mancheranno gli squalificati Della Latta e Belloni. Palmieri in forse

Formazione della Carrarese ancora in alto mare a due giorni dalla sfida allo stadio del Conero. Antonio Calabro ha fatto il punto in vista del match con l’Ancona.

La squadra sta benissimo ma continua a perdere pezzi...

"Rispetto a mercoledì non avremo gli squalificati Della Latta e Belloni e l’unico infortunato che possiamo sperare di recuperare è Palmieri. Ho dei giocatori, comunque, che mi garantiscono anche 3 gare in 8 giorni. Chi sarà chiamato a farle dovrà stringere i denti. Chi non è al massimo e subentrerà ci darà comunque una mano".

Come si gestiscono impegni così ravvicinati?

"Ovviamente il carico fisico e mentale è diverso. Sta a noi in questi giorni stressare pochissimo i giocatori cercando di lavorare più con i video e con sessioni tattiche più blande per fargli recuperare tutte le energie. Io, poi, ho a disposizione dei professionisti che al di là delle due ore che ho al campo anche per il resto della giornata conducono una vita sana e conto anche su quello per il ripristino totale".

Il vostro obiettivo è il secondo posto?

"L’obiettivo è continuare a far bene partita dopo partita perché poi qualcosa di positivo succede sempre. Quando sono arrivato la Torres aveva 14 punti più di noi, ora ne a 5. Dobbiamo trarre il massimo da ogni gara sapendo come fare per ottenerlo. Dobbiamo guardare avanti ma anche dietro perché squadre come Gubbio e Perugia stanno correndo tantissimo. Ora, però, pensiamo all’Ancona".

Cosa servirà per batterla?

"Alla base ci deve essere un furore agonistico e poi tutto il resto: mentalità, atteggiamento, concentrazione, tattica, tecnica e palle inattive. Il match di Ancona avrà la stessa importanza e difficoltà delle precedenti sfide".

Come pensa di far fronte alle assenze in mezzo e sulla trequarti?

"Le idee le ho e anche abbastanza chiare ma per metterle in campo devi avere delle sensazioni che poi si possono realizzare. Non posso dire molto perché mancano due giorni e possono cambiare tante in positivo e in negativo quando si giocano tre gare in una settimana".

Nella classifica delle squadre da lei allenate dove mette questa Carrarese?

"E’ una squadra con tante qualità ma che può tirar fuori ancora qualcosa. Migliorerà quando avremo tutti a disposizione e pienamente recuperati. Sono fortunato perché ho giocatori che mi danno una disponibilità incredibile. Si sono completamente consegnati a me e al mio staff per fare qualcosa di importante".