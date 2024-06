EX granata: CON LUI il segretario GENERALE romeO. Nuova missione per Bernardi . È il nuovo diesse del Carpi

E’ Marco Bernardi, di Casina, ex Reggiana, il nuovo direttore sportivo del Carpi. L’annuncio verrà dato oggi, ma l’accordo è stato trovato nelle scorse ore e dal 1° luglio Bernardi firmerà un accordo biennale con la società biancorossa. Classe 1986, Bernardi (foto) ha iniziato a Casina a fare il direttore sportivo in Prima Categoria, per poi passare alla Scandianese e alla Sampolese in Eccellenza. Da lì, tre anni di esperienza per lui nel settore giovanile della Reggiana e infine in quello dell’Imolese. Nell’estate del 2018 l’approdo a Correggio alla corte di Claudio Lazzaretti, dove ha lavorato per due anni al fianco anche di mister Cristian Serpini. A Correggio ha costruito la squadra dell’anno record con la vittoria dell’Eccellenza con 2 mesi di anticipo e poi è arrivato il debutto in D (nel ruolo di responsabile dell’area tecnica, con al fianco il dt Maule) nel 2019-20, quando al momento dello stop per Covid la squadra di Serpini era terza. Nel 2020 il saluto per passare in D al Fiorenzuola, dove ha vinto il campionato riportando i rossoneri in Serie C. Nelle ultime 3 stagioni - in cui poi ha lasciato il lavoro in banca - sono arrivate due ottime salvezze di fila prima della retrocessione ai playout persi col Novara due settimane fa. Oltre a Bernardi arriverà a Carpi, sempre da Fiorenzuola, Giuseppe Romeo, che ricoprirà la carica di segretario generale: classe ‘87, dal 2016 al 2021 ha lavorato alla Reggiana come segretario del settore giovanile e poi come team manager della Beretti, passando 3 anni fa al Fiorenzuola in C.