Ex silurati. Maccarone-Ficagna via da Piacenza a causa del Legnano Il Legnano ha battuto il Piacenza 1-0, mettendo fine all'avventura di Maccarone e Ficagna sulla panchina biancorossa. Il clima a Legnano è tutt'altro che sereno, ma lo striscione dei Fedelissimi è stato vietato. Sestu è rimasto direttore sportivo, affiancato da De Vitis come direttore tecnico.