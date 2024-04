Fabbrico-Rolo: sarà spettacolo pure in tribuna

Rush finale per il calcio dilettanti che per la prima volta scende in campo alle 15.30 nel nuovo anno. Ultimi 360’ in Promozione dove tiene banco la corsa a 3 per il primato del girone B: non può distrarsi in casa la capolista Bibbiano/San Polo nel testacoda contro l’Atletic Progetto Montagna. Nel team di Tedeschi rientrano da squalifica il difensore Macca, l’esterno Lucchini, il mediano Benassi e il giovane Errigo.

Derby tutto rossoblù per la Vianese che scende al "Torelli" contro lo Sporting Scandiano al primo impegno interno dopo la conquista della Coppa Italia: ritorno da ex di turno per il fantasista Rizzuto, il difensore Zinani e il regista Caselli, oltre al tandem di mister Iemmi-Ghizzoni, tutti con trascorsi pluriennali all’ombra della Rocca, mentre sulla sponda di casa gara da ex per il puntero Predelli.

Breve viaggio per l’Arcetana, terza della classe, che incrocia la Sanmichelese e si presenta in serie utile da ben 24 turni.

Nel girone A derby della Bassa cruciale al "Compagnoni" fra il Luzzara che deve risalire la china della terzultima piazza dopo una serie di 8 ko in stecca e il Boretto attualmente in salvo, ma privo degli squalificati Calliku e Rossi. Gara particolare per il tecnico rossoblù Marco Iotti che ha scritto storiche pagine della storia borettese, firmando due anni fa il salto in Eccellenza.

Nella Serie A dei Dilettanti si prevede grande pubblico per il derbyssimo Fabbrico-Rolo con gli ospiti desiderosi di riscattare l’immeritato 0-1 dell’andata firmato Bassoli. Sale nel piacentino il Montecchio al cospetto dell’Agazzanese alla ricerca di punti salvezza, contando sul riscatto della Correggese, reduce dal ko di misura nel big-match contro la Cittadella, che ospita l’inguaiato Salsomaggiore. Match senza domani per il Casalgrande che a 4 giornate dal gong rende visita alla capolista Montombraro, avanti di 3 punti rispetto ai rossoblù di mister Siligardi che proprio contro i modenesi iniziò la sua avventura in questo campionato.

Scontri cruciali anche nel girone C sull’asse Poviglio-Rubiera: i giallorossi cercano il colpo gobbo contro il battistrada Ganaceto, mentre al "Valeriani" punti che contano doppio fra l’inguaiata Rubierese e la Virtus Libertas staccata di 5 lunghezze dal primato. Fresca di primato conquistato nella settimana pre-pasquale, la Campeginese difende lo scettro del girone B di Seconda nel derby con la Virtus Calerno che sogna l’impresa. Il trio Barcaccia-Atletico Bibbiano Canossa-United Albinea racchiuso in tre lunghezze ha ormai fatto il vuoto nel raggruppamento reggiano.

Ultimi 180’ nel girone reggiano di Terza: il Puianello chiede strada alla regina Casalgrandese per difendere l’argento dal tentativo di rimonta del Vetto che, dopo la ripetizione di Coppa, sale a Ramiseto per il derby dell’Enza.

Il programma

Eccellenza

Agazzanese (45)-Montecchio (32); Bagnolese (8)-La Pieve Nonantola (29); Brescello Piccardo (40)-Real Formigine (40); Correggese (62)-Salsomaggiore (34); Fabbrico (39)-Rolo (38).

Promozione

Girone A: Carpaneto Chero (40)-Sammartinese (53); Fornovo Medesano (39)-Campagnola (36); Luzzara (29)-Boretto (38); Noceto (32)-Riese (42).

Girone B: Bibbiano/San Polo (73)-Atletic Progetto Montagna (16); C.Rangone (41)-Castellarano (43); Sanmichelese (50)-Arcetana (70); San Felice (36)-Baiso/Secchia (37); Sporting Scandiano (44)-Vianese (72); Vezzao (38)-Quarantolese (26).

Prima categoria

Girone B: Langhiranese (45)-Quattro Castella (32); Mercury (12)-Boca Barco (31); Terre Alte Berceto (27)-Celtic Cavriago (20).

Girone C: Original Celtic Bhoys (30)-FalkGalileo (29); Povigliese (40)-Ganaceto (52); Reggiolo (18)-Daino S.Croce (44); Rubierese (27)-Virtus Libertas (47); S.Prospero Correggio (25)-Masone (46); Viadana (37)-Virtus Correggio (35); Vis S.Prospero (35)-Guastalla (42).

Girone D: Maranello (44)-Carpineti (12) sul sintetico di Villalunga; Montombraro (56)-Casalgrande (53).

Seconda categoria

Girone B (ore 17.30): Cadeo (19)-Gattatico (33); Corte Calcio (18)-Fc 70 (18); Virtus S.Lorenzo (37)-Levante (25) ore 18.30; Virtus Calerno (32)-Campeginese (48).

Girone D: Barcaccia (46)-San Faustino (27); Gualtierese (18)-Santos 1948 (34); Montecavolo (27)-Novellara (32); Saxum United (26)-Reggio Calcio (22); Sporting Cavriago (22)-Rapid Viadana (32); United Albinea (43)-Real Casina (31); Virtus Bagnolo (27)-Atletico Bibbiano Canossa (45) al "Soave" di Bagnolo.

Girone E: Boiardo Maer (36)-Roteglia (33); Fellegara (35)-Audax Casinalbo (18) ore 18.30; Fonda Pavullese (14)-Cerredolese (41); Rubiera (28)-Borzanese (31) ore 18.30.

Girone F: Modenese (23)-Virtus Mandrio (44).

Terza categoria

Girone A: Collagna (14)-Felina (30) sul sintetico di Castelnovo Monti; Gatta (14)-Biasola (27); Invicta Gavasseto (29)-Amici di Davide (28); Puianello (44)-Casalgrandese (55); Ramiseto/Ligonchio (10)-Vetto (41); Sporting Tre Croci (31)-Fogliano (16). Girone B: Corcagnano (31)-S.Ilario (54); Inter Club Pr (17)-Cavriago (35); M.T.1960 (26)-Cadelbosco (20); Milan Club Pr (24)-Fosdondo (28); Plaza Montecchio (40)-Vigatto (7).