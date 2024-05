Faenza, domenica in campo per l’ultimo atto. In Eccellenza avremo sei squadre ravennati

Faenza in finale, dove – domenica prossima – affronterà i piacentini della Bobbiese, capaci di spuntarla ai rigori contro il Solarolo. È questo l’esito delle due semifinali dei playoff regionali di Promozione. Semifinali (e di conseguenza anche finale) che sono praticamente inutili ai fini della promozione in Eccellenza visti i 4 posti disponibili nel prossimo campionato.

Una rete del baby Cavolini, segnata al 92’, quando ormai la prospettiva dei supplementari si era concretizzata, ha regalato la vittoria al Faenza nella sfida che si è giocata allo ‘Zanardi’ di San Giorgio in Piano, nel Bolognese, contro i reggiani dell’Arcetana.

Le cronache raccontano di un match tranquillo, caratterizzato da poche fiammate, tra due compagini appagate per la vittoria dei playoff del proprio girone, ma comunque in campo per onorare la competizione. L’intuizione di mister Agostino Vezzoli che, nel corso della ripresa, ha fatto entrare i diciottenni Zani, Caroli e Cavolini, si è rivelata azzeccata, perché ha dato una iniezione di freschezza alla squadra.

Anzi, l’azione decisiva in zona Cesarini è stata impostata proprio da Zani, rifinita da Caroli e finalizzata da Cavolini con un destro a incrociare, imparabile per il portiere avversario Giaroli. Il Solarolo invece si è arreso solo ai calci di rigore nell’altra semifinale, giocata al ‘Valeriani’ di Rubiera, nel reggiano, contro la Bobbiese.

Dopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari (vantaggio di Sona al 4’ e pareggio dei piacentini al 30’ con Guglielmetti), i biancorossi di mister Fulvio Assirelli hanno difettato di mira nei tiri dagli 11 metri, che si erano resi necessari per il perdurare del pareggio al 120’, lasciando la vittoria agli avversari.

Ora, nella finale dei playoff regionali contro la Bobbiese, in campo neutro che sarà designato oggi, sarà dunque compito del Faenza cercare la definitiva impresa, anche se i giochi per il salto di categoria, sono pressoché fatti e un ko sarebbe indolore. L’undici manfredo tenterà in ogni caso di emulare le gesta della Reno che, lo scorso anno, da outsider, vinse i playoff regionali, sconfiggendo in finale 2-1 (doppietta di De Rose) l’Atletico Castenaso.

Nel prossimo campionato di Eccellenza, torneranno così ad essere 6 le squadre del Ravennate. A Reno, Russi, Massa Lombarda e Sanpaimola, si aggiungeranno infatti il Faenza (dopo 4 stagioni di ‘purgatorio’) e il Solarolo (miglior risultato di sempre nei 57 anni di storia del calcio solarolese).