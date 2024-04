Faenza per il fattore campo

Si giocano oggi alle 15.30 le gare dell’ultima giornata di ‘regular season’ del campionato di Promozione. In vetta, Faenza e Solarolo giocano per guadagnare la pole position nella semifinale playoff. In coda invece il Cotignola è in bilico fra la retrocessione e l’accesso al playout. Nel girone D, dove la Sampierana ha già festeggiato la promozione in Eccellenza, in teoria ci sarebbero ancora i margini per un arrivo allo sprint. In realtà, il Cattolica, 2° della classe a quota 62, è virtualmente sicuro dell’accesso diretto alla semifinale, dovendo giocare in casa contro il fanalino di coda Cervia, avversario che comunque non va sottovalutato. Resta dunque da designare il fattore campo della semifinale.

Al 3° posto il Fratta Terme è di scena a Misano, contro un avversario al riparo da ogni problema. Anche al Faenza tocca un avversario (il Forlimpopoli, da affrontare in trasferta) che non ha più niente da chiedere, avendo tagliato il traguardo della salvezza da un paio di settimane. Ma i manfredi, pur essendo in vantaggio negli scontri diretti, hanno un punto in meno dei termali. Per garantirsi la semifinale al ‘Neri’, la formazione di mister Vezzoli deve vincere a Forlimpopoli, e sperare che il Fratta Terme non vada oltre in pareggio a Misano. Una possibilità (molto remota) di accedere ai playoff, ce l’ha anche il San Pietro in Vincoli, che però deve vincere in trasferta contro il Bellariva, e sperare che il Cattolica perda in casa col Cerva, e che Faenza e Fratta Terme non vincano. La Del Duca Grama, a salvezza raggiunta, chiude in casa col Torconca, mentre il campo principale diventa quello di Classe, dov’è di scena il Cotignola. I padroni di casa hanno conquistato la salvezza matematica per il vantaggio nella classifica avulsa in caso di arrivo allo sprint a quota 44.

Al Cotignola invece, che grazie al 3-2 rifilato domenica scorsa al Verucchio ha riattivato in extremis il meccanismo dei playout, serve solo la vittoria. Nel girone C, raggruppamento vinto dall’Osteria Grande, il Solarolo, 3° della classe a quota 61 in condominio con la Portuense, ospita il Mesola, 5° con 53 punti, ma fuori dai giochi. Un successo, permetterebbe alla formazione di Assirelli – che domenica scorsa si è fatto sorprendere dal Felsina 2-1 – di disputare fra le mura amiche la semifinale playoff, che sarà sicuramente con la Portuense, senza aspettare il risultato degli estensi, visto il vantaggio nello scontro diretto. Ad attendere la vincente della semifinale, ci sarà poi il Valsanterno. Lo Sparta Castel Bolognese, in salvo da tempo, termina a Casumaro le fatiche del suo 9° campionato consecutivo di Promozione.