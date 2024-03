Faenza recupera il 27 marzo

In settimana il Crer ha deciso il programma completo dei recuperi di tutte le gare rinviate le scorse settimane per il maltempo. Infatti sono state stabilite le date del girone E di Prima Categoria, nel quale è inserita la Virtus Faenza. In questo gruppo era stata rinviata l’intera 7ª giornata che si disputerà mercoledì 27 marzo in orario serale: in quest’occasione la Virtus Faenza ospiterà lo United Montefredente, penultimo in classifica. Ma i manfredi avranno gli occhi puntati anche sui recuperi del mercoledì precedente, con due partite che riguardano da vicino l’alta classifica e potrebbero essere decisive per i playoff: Ceretolese-Utd Montefredente e San Benedetto-Petroniano.

Il Crer ha stabilito anche le date dei quarti di Coppa Emilia-Romagna di Prima e la Virtus Faenza si gioca l’acceso alle semifinali al Nicoletti di Riccione contro i locali proprio il 20 marzo alle 20,30. Le altre gare sono Real Casalecchio-Gallo, Casalese-Daino e Colombaro-Quattro Castella che, però, si disputa il 3 aprile. Il 20 marzo primo anticipo dei quarti della fase regionale della Coppa di Seconda: in campo i ravennati della Riolese che ospitano (ore 20,30) i riminesi dell’Athletic Poggio, ottavi nel girone O di Seconda. Le altre partite, il 3 aprile, sono Busseto-Fortitudo Modena, N. Codigorese-Bazzanese, Mezzani-Mirandolese. La Riolese anticipa la sua gara di Coppa perché il 27 sarà impegnata nel recupero del girone M di Seconda a Palazzuolo (ore 21). In Seconda, mercoledì si è rigiocata Valmontone-Stella Rossa con il successo di quest’ultima per 2-0 con il 18º gol del capocannoniere Fredi Guri. Infine, l’ultima gara che manca all’appello è quella del girone A di Terza Categoria, Mezzano-Saline Romagna, in scena il 27 marzo alle 20,30. Classifica: Vecchiazzano 57; Marina 46; S. Pancrazio 43; Low Street 39; Fiumanese 34; Gs Romagna 33; F. Zarattini, St. Rossa 32; Real 26; Valmontone 19; P. Fuori, Dep. Roncadello 18; Godo 10; S. Zaccaria -3.