Falou Samb è un giocatore dello United

Non si ferma il mercato dello United Riccione. L’attaccante senegalese classe 1997 Falou Samb è da ieri un nuovo calciatore biancazzurro e sarà a disposizione del tecnico Riolfo a partire dalla sfida di domenica prossima contro la Matese. Samb è cresciuto nelle giovanili del Genoa con cui ha esordito in Primavera. Ha giocato nei professionisti con le maglie di Mantova, Ancona, Ravenna, Reggina e in Serie D con Atletico Uri, Avezzano e, in questo inizio di stagione, Derthona. Nel suo curriculum anche esperienze all’estero in Francia, a Malta e in Arabia Saudita.

Intanto, settimana di convocazioni nelle differenti rappresentative della Lega nazionale dilettanti per i giovani calciatori dello United Riccione. Il tecnico Gabriele Turci ha convocato, per la rapprsentativa regionale che, in vista del Torneo delle Regioni, si radunerà a Osteria Grande (Bologna) il prossimo 6 dicembre Alessandro Paci. Il tecnico Valter Berlini ha invece chiamato a prendere parte al raduno della rappresentativa under 16 provinciale programmato per il prossimo 14 dicembre, sul campo della Polisportiva Stella, in previsione del Torneo delle Province 2023-2024, Davide Ubaldi, Diego Frattesi, Tommaso Carloni e Matias Bastiani. Un’infornata di biancazzurri in Rappresentativa.