Fanani: "River Pieve. Più continuità nei 90’"

Una bella partita per il River Pieve che, però, contro il Ponte Buggianese, malgrado le diverse occasioni, si è visto costretto ad accontentarsi di un pareggio. Soddisfatto, comunque, il tecnico Pacifico Fanani.

"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – afferma –. Siamo andati in vantaggio con un gran gol di Cecchini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Bachini. Successivamente abbiamo avuto alcune occasioni per realizzare il raddoppio, ma non ci siamo riusciti. Purtroppo gli avversari sono stati molto bravi a pareggiare, anche se, devo dire, non ci meritavamo di andare negli spogliatoi con un pareggio. Il secondo tempo è stato meno emozionante, non ci sono state molte occasioni".

"Nel complesso – conclude Fanani – avremmo dovuto essere più incisivi, ma, comunque, la squadra ha giocato bene, soprattutto nel corso del primo tempo. Dobbiamo continuare su questa strada".

Federico Santarini