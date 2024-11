Fano con il Corinaldo B. Ma niente punti in palio

Il Fano anticipa per la 9ª giornata di campionato affrontando questa sera (ore 20,45) allo stadio "Nicola Saccinto" di Corinaldo la squadra B del Corinaldo Calcio. Si tratta di una gara che non darà punti ai granata, ma eventualmente al Corinaldo B che però è fuori classifica, per cui mister Spendolini potrebbe mandare in campo quegli elementi che fino ad ora hanno giocato meno. Il tecnico fanese dovrà però fare i conti anche con gli infortunati che in questo caso limitano le scelte, in particolare per quanto riguarda il settore di centrocampo. I dubbi riguardano soprattutto le condizioni di Bianchi e Palazzi, il primo assente sabato scorso, il secondo ormai da quasi un mese, che condizionano il centrocampo granata. Difficile un impiego in contemporanea per entrambi.

La novità più saliente è invece rappresentata dal rientro di Niang che ha fino ad oggi giocato molto poco in questo campionato a causa di problemi fisici. Il senegalese ha mezzi fisici potenti e qualità da mettere in mostra, ma finora non è mai riuscito a giocare con una certa continuità. Se mister Spendolini riuscirà a dare "una quadra" alla formazione è assai probabile che decida di far riposare Nodari e Omiccioli considerato, appunto, l’irrilevanza del match ai fini della classifica. Sempre questa si gioca un altro anticipo tra Real Porto Senigallia e Babbucce Tavullia (ore 21), mentre in questa giornata riposa il Tre Ponti Fano.

sil. cla.