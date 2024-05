Fano "Per vincere non bastano i soldi"

Che tipo di campionato si prospetta per l’Alma Fano? Il direttore generale della Civitanovese Claudio Cicchi, squadra neo promossa dall’Eccellenza alla serie D, spiega quali sono gli ingredienti per ottenere risultati così importanti: "Non c’è un segreto vero e proprio per vincere un campionato, io come dirigente ne ho vinti sette, ma devo ammettere che per me questo è stato il più difficile e bello. Sono arrivato dopo la sconfitta con l’Urbino, subito dopo il tecnico Sante Alfonsi. Alfonsi è stata una grande scoperta per me, non lo conoscevo personalmente, ma si è subito dimostrato un tecnico preparato, che ha conquistato risultati importanti arrivando in poche giornate nei piani alti della classifica. Il compito più importante è stato quello di dare fiducia ai ragazzi, e sono arrivate così cinque vittorie consecutive. Il presidente Mauro Profili ci ha chiesto una salvezza tranquilla, ma grazie al lavoro di tutti, dalla società, allo staff, ai giocatori, ci siamo inseriti tra le prime e abbiamo raggiunto un’importante promozione in serie D. Per vincere i campionati ci vuole il gruppo, non il denaro o il singolo giocatore, ma uno spogliatoio unito e una società solida alle spalle. Il presidente non ci ha fatto mai mancare nulla, e i giocatori hanno sempre lavorato al meglio, è questo è molto importante. Impossibile poi non citare il pubblico, che in questa stagione è stato stupendo partita dopo partita, ci ha seguito numeroso anche fuori casa. Siamo arrivati a cinquemila spettatori in più gare, c’è stato un grande entusiasmo, i tifosi sono stati incredibili. Tutti questi ingredienti hanno portato ad una vittoria del campionato più che meritata".

Il campione di calcio ex granata Dario Hubner parteciperà a Fano al torneo "Giocando col Lisippo" organizzato dall’associazione "Carissimi 2016" e rivolto agli esordienti classe 2012. Oggi alle 18 al centro civico di Gimarra prenderà inoltre parte all’incontro sul tema "Similitudini tra arte e sport" insieme al docente di storia dell’arte e candidato sindaco Stefano Marchegiani. Hubner ha vestito la maglia dell’Alma Juventus Fano da ottobre 1989 a giugno 1992, con cui ha vinto anche il campionato di serie C2 e la classifica cannonieri in C1. Nella stagione 2001/2002 è stato capocannoniere della serie A con il Piacenza siglando 24 reti, a pari merito con Trezeguet e con il Cesena è stato capocannoniere della serie B.