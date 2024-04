Fano Storoni: "A Sora serve tranquillità"

L’Alma Juventus Fano partirà oggi pomeriggio subito dopo pranzo per Sora, dove affronterà la compagine locale. Pier Paolo Storoni, osservatore di una squadra di serie B e super tifoso granata spera che il Fano si salvi: "Mi auguro che tutto si risolva per il meglio, perché amo il Fano come me stesso e mi dispiacerebbe tanto se le cose andassero per il verso sbagliato, e spero che i problemi che sono emersi si appianino il prima possibile. Mi fa piacere che la squadra parti domani anziché domenica mattina, così entreranno in campo più riposati rispetto ad un viaggio fatto in giornata. Mi auguro che capitan Urbinati e i ragazzi riescano a salvare la baracca in modo da ripartire il prossimo anno in una maniera più consona per la categoria e soprattutto per la città, perché una squadra che ha più di cento anni di storia si merita molto di più di quello che è accaduto quest’anno. Le mie sensazioni positive e credo proprio che i play-out saranno disputati e spero anche vinti. L’importante è che i ragazzi possano giocare con la tranquillità mentale e che la società faccia tutto ciò che è in suo potere per mandarli in campo sereni".

Quali sono i giocatori che secondo te gli avversari devono temere? "Allegrucci, Zanni, Pensalfini hanno fatto un grosso passo avanti negli anni, e mi piacciono molto anche Mancini e Riggioni, poi ovviamente ci sono gli over. Comunque tutti in campo danno l’anima, ma questi cinque under sono certo che li vedremo in altre categorie la prossima stagione".

Designazioni arbitrale. Il match tra Sora e Alma Juventus Fano sarà diretto dal signor Lorenzo Spinelli della sezione di Cuneo, al primo anno effettivo nella Can Serie D; per il fischietto piemontese prima direzione con entrambe le compagini. Completano la terna due assistenti toscani: Marco Alfieri e Dario Tarocchi entrambi di Prato.

Diretta streaming. La società Sora calcio 1907 comunica che la gara verrà trasmessa in diretta (al costo di 8 euro). Prima della visione della gara è necessaria la registrazione dei dati personali per l’acquisto della gara, pertanto si consiglia di procedere per tempo all’acquisto. La diretta avrà inizio alle ore 14,50.

La società invita tutti gli utenti a non prendere in considerazione tutti i link che appariranno nei commenti in quanto si tratta di truffe.