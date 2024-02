Fari puntati su Pietracuta-Reno . Il Russi è in cerca del riscatto

Il campionato di Eccellenza, manda in scena, oggi, alle 14.30, le gare della ventitreesima giornata, sesta del ritorno. Il campo principale è quello di Pietracuta, dov’è in arrivo la Reno, per uno scontro diretto fra outsider.

Pietracuta-Reno. È la sfida di cartello fra le sorprese della stagione 2023-24. Col successo 3-1 sulla Vis Novafeltria di domenica scorsa, la formazione di Sant’Alberto – matricola assoluta in categoria – ha conquistato l’11° successo ed ha raggiunto il 6° posto con 36 punti.

La formazione di mister Ortolani dovrà fare a meno dello squalificato Frisari, ma ha comunque in vetrina il bomber Filippi, capocannoniere del girone B con 14 reti.

Dal canto proprio, il Pietracuta (4 vittorie nelle ultime 5 giornate) è lanciatissimo al 3° posto, in zona playoff, con 40 punti. Con 7 reti, il bomber di riferimento è la ‘bandiera’ Fratti, al 12° campionato col club della Valmarecchia, con cui è partito dalla Prima categoria. All’andata, al ‘Nostini’, finì con un clamoroso 6-0, firmato da Filippi (tripletta), Frisari, Tabanelli, Diallo.

Medicina Fossatone-Russi. Per i falchetti, che sono in cerca di punti e di riscatto, la trasferta di Medicina, sul campo della quarta in classifica reduce dal blitz di Forlì contro il Cava Ronco, non è certo la sfida più semplice. Il cambio di allenatore – da Rossi a Massimiliano Biagi, ex di Valsanterno e Anzolavino – non ha portato fortuna. Al debutto sulla panchina arancione, è arrivato infatti il ko casalingo di domenica scorsa contro il Pietracuta, che ha interrotto una serie di 3 risultati utili consecutivi. Il Russi – privo dello squalificato Bungaja – resta dunque all’11° posto in classifica con 28 punti, raggiunto dal Massa Lombarda, a +6 sulla zona playout. All’andata, Salomone e Gualandi firmarono il successo 2-1.

Massa Lombarda-Cava Ronco. Quelli in palio al ‘Dini e Salvalai’ sono punti che valgono per la tranquillità. I padroni di casa, pur continuando a segnare pochissimo (16 reti, peggior attacco del girone B), sono saliti all’11° posto con 28 punti, grazie anche al successo sulla Reno e al pareggio di Conselice contro il Sanpaimola nelle ultime 2 giornate.

I forlivesi invece viaggiano all’8° posto con 31 punti, ma sono annunciati in calo, soprattutto dopo gli ultimi 2 ko consecutivo contro Gambettola e Medicina, che sono costati la panchina a mister Biserni (oggi la squadra sarà guidata dal vice Mordini). All’andata il Massa vinse 2-1 con le reti di Innocenti e Fabretti.

Masi Torello-Sanpaimola. Grazie ad un girone di ritorno ‘spedito’ (10 punti nelle prime 5 giornate, contro i 16 racimolati nelle 17 giornate dell’andata), l’undici di mister Orecchia è uscito dalle sabbie mobili ed ora – 13° con 26 punti – gestisce un margine di 4 punti sulla zona playout.

Il Masi Torello, terzultimo, in zona retrocessione con 18 punti a -2 dalla zona playout, pur privo degli squalificati Valesani e Vanzini, è comunque reduce dal pareggio interno con Russi e dal successo corsaro di domenica scorsa a Castenaso.

All’andata, il Sanpaimola vinse 2-0 con reti di Derjai e Bonavita.

Sugli altri campi: Bentivoglio-Savignanese, Diegaro-Sasso Marconi, Gambettola-Castenaso, Granamica-Tropical Coriano, Vis Novafeltria-Sant’Agostino.

Classifica: Sasso Marconi 50; Granamica 48; Pietracuta 40; Gambettola 39; Medicina Fossatone 38; Reno 36; Castenaso Cacio 33; Futball Cava Ronco 31; Tropical Coriano 30; S.Agostino 29; Russi e Massa Lombarda 28; Sanpaimola 26; Diegaro 22; Vis Novafeltria 20; Masi-Voghiera 19; Savignanese 16 e Bentivoglio 13.