FASE FINALE: IL RITORNO. I Giovanissimi oggi all’attacco del Giugliano

AREZZO

È il giorno della gara di ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale per i giovanissimi di Peter Peruzzi, chiamati a ribaltare la sconfitta di misura subita sette giorni fa sul campo del Giugliano. In virtù del miglior piazzamento nella regular season agli amaranto basterà vincere con qualsiasi punteggio per accedere ai quarti di finale della competizione, obiettivo alla portata di Farnese e compagni. Il match si disputerà qusta mattina alle ore 11 sul prato del "Città di Arezzo" dove servirà anche l’apporto dei tifosi amaranto per arrivare al successo. "Domenica è stata una partita decisamente stregata per noi – racconta Peruzzi – Abbiamo fatto una discreta partita ma la sfortuna ci ha impedito di portare a casa un risultato utile. Nella fase finale le partite sono particolari, ma noi abbiamo tutti i mezzi per poter ribaltare il risultato. Sappiamo che solo la vittoria ci può dare il pass per i quarti di finale, ma questi ragazzi ci hanno sempre dimostrato di saper giocare nella maniera giusta le partite importanti quindi siamo fiduciosi di potercela fare".

In caso di passaggio del turno l’Arezzo se la vedrà nei quarti di finale con la vincente di Pescara-Juve Stabia; all’andata in Campania la sfida è finita in pareggio e gli abruzzesi, grazie al miglior posizionamento nella prima fase, avranno dalla propria, oltre il fattore campo, la possibilità di poter contare su due risultati utili su tre.