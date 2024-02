Febbraio non piace ai granata. Flessione, parlano i numeri

La flessione di risultati? E’ tutto...normale, siamo a febbraio. Eh già, proprio così: il secondo mese dell’anno è particolarmente indigesto al Pontedera. Lo dicono i numeri, perché anche nel febbraio scorso la squadra di Canzi faticò parecchio. Anzi, il dato potrebbe essere esteso anche a gennaio, altro mese sofferto dai granata che nelle ultime due stagioni hanno chiuso il girone di andata in crescendo e poi in questi primi due mesi hanno accusato un calo sul piano della gestione dei risultati. I numeri? Eccoli. Se quest’anno la squadra ha raccolto appena 4 punti nelle ultime 6 giornate (20 gennaio – 18 febbraio), nella stagione passata ne mise insieme 5 nell’identico arco di gare (28 gennaio – 19 febbraio). Nel campionato in corso i quattro punti li hanno portati il 4-5 di Recanati (4 febbraio) e l’1-1 con l’Arezzo (9 febbraio), dodici mesi fa furono l’1-1 di Siena (31 gennaio), il 2-0 all’Alessandria (4 febbraio), e l’1-1 di Pesaro (15 febbraio). Ma l’idea di come gennaio e febbraio siano due mesi da brivido per la casa granata, non solo dal punto di vista climatico, è resa chiara dall’esame complessivo del rendimento del torneo scorso e presente: delle 17 gare giocate nei primi 60 giorni di ciascun nuovo anno, il Pontedera ne ha vinte solo 4, ne ha pareggiate altrettante e ne ha perse ben 9 (di 5 cui al Mannucci). Cinque nel 2023, 3-0 ad Ancona (8 gennaio), 0-3 col Cesena (28 gennaio), 0-1 con la Carrarese (12 febbraio), 1-0 a Recanati (19 febbraio) e 2-4 col San Donato Tavarnelle (26 febbraio), le altre quattro in questo 2024, 4-0 a Cesena (20 gennaio), 2-3 col Perugia (27 gennaio), 2-3 col Pineto (13 febbraio) e 3-1 domenica a Rimini (18 febbraio). Per chiudere il cerchio resta l’ultima gara da disputare che rientra in questo arco temporale esaminato (gennaio-febbraio), quella di domani sera contro la vice capolista Torres. Una partita ad altissimo tasso di difficoltà – i sardi dopo un momento di stanca (3 sconfitte in 3 partite) sono al secondo successo consecutivo (2-0 a Lucca e 1-0 col Perugia) - anche se c’è una curiosità positiva cui aggrapparsi.

Nel torneo passato, dopo quella striscia affannosa, il Pontedera iniziò di nuovo a correre vincendo 1-0 in casa proprio della Torres (impresa mai riuscita prima) perdendo una sola volta e vincendo cinque delle 9 partite rimaste. Sarà così anche stavolta? Intanto, per la gara di domani, la società comunica che i biglietti sono disponibili sul circuito Etes e presso l’edicola Calcio Point ai seguenti prezzi (riduzione per donne, over 65 e ragazzi 14-17 anni): tribuna centrale 30 euro, tribuna laterale 19 (ridotto 14), rettilineo di tribuna 14 (ridotto 11), gradinata nord 12 (ridotto 10).

Stefano Lemmi