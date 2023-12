Fedelissimi. Stasera è prevista la cena degli auguri nella sede del club

Si svolgerà questa sera la Cena degli Auguri dei Fedelissimi, che si svolgerà nei locali della sede del Club, in viale Europa, 21. Prenderà parte alla serata anche l’intero staff tecnico bianconero: parteciperanno infatti l’allenatore Lamberto Magrini, il suo vice Gill Voria, Giovanni Pascolini, allenatore portieri, Manlio Ma?ini match analyst, Robert Kindt responsabile dell’area medica e Andrea Levorato dell’ufficio stampa. Durante la serata sarà anche consegnato il calendario 2024. Il menù, preparato da Massimo Losi e dal suo staff, prevede antipasti a buffet; risotto zucca gialla, prosecco e parmigiano; pasta al ragù di cinta; arrosto misto e patate al forno; dolci natalizi; vino San Giorgio a Lapi; spumante. Dalle 18,30 e durante la serata, fino alle 23, si terranno anche le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Club. Poi tutti in pullman verso Firenze, per sostenere la Robur.