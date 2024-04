Fedelissimo d’Oro. Elia Galligani riceverà il premio venerdì prossimo

Elia Galligani, vincitore con una giornata d’anticipo del 45° Fedelissimo d’Oro, riceverà il prestigioso riconoscimento venerdì prossimo, 3 maggio, nella sede del Club, in viale Europa 21. Nella stessa serata i Fedelissimi omaggeranno con una targa dedicata anche Alfred Hagbe che, in base alla classifica generale, è risultato il miglior under della stagione (ricordiamo che il premio è il frutto dei voti ricevuti dai giocatori nell’arco del campionato da parte degli organi stampa e del sondaggio del Fol). "Con una media tra le più alte di tutte le 45 edizioni – si legge sul sito dei Fedelissimi – e dopo una lunga lotta voto a voto con tanti suoi compagni, Elia Galligani ha staccato tutti. La classifica generale, a una partita dalla fine, mostra delle medie voto altissime, a dimostrazione che tutta la squadra ha disputato una stagione di alto livello. Manca ancora l’assegnazione del secondo e terzo posto sul podio e terrà con il fiato sospeso tutti i tifosi perché Bianchi, Candido, Lollo, Boccardi e Masini si sono battuti e si batteranno fino all’ultimo. Galligani ha meritato questo riconoscimento con un rendimento importante, risultando più volte al primo posto della classifica di giornata".