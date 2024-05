"Fedeltà" - L’evento: "Sfinge" anche a Landucci

Anche Marco Landucci, vice di "storico" Massimiliano Allegri, fino a pochi giorni fa alla Juventus insieme al tecnico livornese e il presidente della sezione lucchese della Federazione ciclistica, Pierluigi Castellani, saranno tra i premiati con la "Sfinge d’oro" del "Fedeltà allo sport" di Valter Nieri, in programma il 3 giugno al "Country Club" di Gragnano. Con questi due nominativi salgono a dodici i premiati ed il cast – come hanno annunciato l’organizzatore Valter Nieri ed il presidente onorario Stefano Gori – è, ormai, definitivo.

Marco Landucci era fortemente voluto in particolare dai tifosi della Fiorentina, della Juventus, del Milan, dell’Inter e della Lucchese. Celebra quest’anno i cinquant’anni con il calcio, da quando, giovanissimo, iniziò a fare il portiere nel S.Alessio spiccando il volo verso grandi società come Fiorentina e Inter, diventando uno fra i migliori portieri italiani, oltre ad aver indossato per anni la maglia della Lucchese.

Quindi l’amicizia con Max Allegri che lo ha portato ad essere il suo secondo allenatore in grandi club come Milan e Juventus, la sua ultima società per la quale ha lavorato. Con il Milan, da allenatore dei portieri, ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa italiana; ma ancor più ricco di soddisfazioni il suo operato da vice di Allegri alla Juventus, vincendo, oltre a varie coppe, cinque scudetti consecutivi dal 2014 al 2019, per, poi ritornare in bianconero dal 2021 al 2024. L’ultimo trofeo vinto da trainer, sempre in bianconero, la Coppa Italia il 15 maggio scorso.

La "Sfinge d’oro" va anche a Pierluigi Castellani, al quarto anno da primo dirigente ciclistico della provincia con i gradi di presidente provinciale "Fci". Questo suo incarico segue quello di presidente della "Cycling Team", storica società ciclistica lucchese a livello amatoriale. In questi anni Castellani è riuscito ad incrementare il numero di squadre affiliate e si è distinto nell’infondere nuove idee per invogliare i bambini alla pratica del ciclismo.

Alla serata, che sarà presentata da Valter Nieri e Ilaria Gradi, per la prima volta assieme a condurre una manifestazione, saranno consegnate dodici "sfingi d’oro". Ecco l’elenco completo dei premiati. Calcio: Franco Causio, Ivano Bordon, Marco Landucci e Alessandro Andreini. Ciclismo: Vincenzo Nibali, Claudio Golinelli, Alessandro Petacchi, Roberto Amadio e Pierluigi Castellani. Pattinaggio artistico a rotelle: Rebecca Tarlazzi. Judo: Giulia Quintavalle. Volley: Simona Rinieri. Con Giulia Quintavalle salgono a trentotto le medaglie d’oro olimpiche premiate al "Fedeltà allo sport"; mentre, con Roberto Amadio (campione del mondo nell’inseguimento a squadre nell’85 ai mondiali di Bassano del Grappa), salgono a qunidici i campioni del mondo di ciclismo nell’albo d’oro del premio.

Massimo Stefanini