Fermana, debito e rischi. Ecco le tappe per la D

In casa Fermana si rischia di aspettare ancora. Questa doveva essere la settimana decisiva per una risposta da Inps e Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito, ma i tempi rischiano di slittare. Ancora nessun verdetto definitivo dai due enti coinvolti e decisione che probabilmente verrà rimandata alla prossima settimana. Un possibile allungamento dei tempi che arriva dopo un mese di silenzi e attese estenuanti. Siamo al 24 maggio e la Fermana ancora non ha idea a quale campionato parteciperà nella prossima stagione che inizierà tra poco più di tre mesi, in linea di massima. Se dovessimo guardare solamente al verdetto del campo, cosa che a oggi è impossibile fare senza avere più di un occhio verso i debiti, la Serie D aspetta i gialloblù. La Lega Nazionale Dilettanti nella giornata di giovedì ha reso note le modalità d’iscrizione per la prossima stagione. La domanda d’iscrizione andrà presentata tra l’8 e il 12 luglio, con scadenza alle ore 18. Se la domanda dovesse arrivare dopo quell’ora, o non dovesse arrivare proprio, il club sarebbe automaticamente escluso dal Campionato di Serie D 2024/2025.

Diversi gli adempimenti affinché la Fermana possa partecipare al prossimo campionato della massima lega dilettantistica: 300 euro di tassa associativa, 2mila per i diritti d’iscrizione al Campionato Nazionale Under 19 (ogni squadra iscritta alla Serie D deve partecipare obbligatoriamente anche al campionato Juniores, ndr), 3.200 come acconto spese e infine 16mila euro per i diritti d’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D. A tutto questo, bisognerà sommare anche una fideiussione bancaria di 31mila euro, con scadenza all’11 luglio 2025. Le società provenienti dall’area professionistica, quindi anche la Fermana, dovranno aver effettuato i pagamenti delle mensilità dei contratti federali fino a maggio 2024 entro il 10 luglio. Alla Fermana mancano "solo" i pagamenti da marzo in poi, con le prime due mensilità che dovrebbero essere saldate a breve. Inoltre, entro il 10 luglio il club dovrà assolvere al pagamento degli emolumenti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, sempre fino alla mensilità di maggio.

Per quella di giugno il termine ultimo è il 21 agosto: se questi pagamenti non dovessero essere effettuati entro quella data, si tratterebbe di illecito disciplinare e scatterebbe un punto di penalizzazione nella classifica della prossima stagione. La Co.Vi.So.D si occuperà di verificare se sia tutto in regola, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario. Dopo aver esaminato tutta la documentazione, la Commissione di vigilanza comunicherà alle società l’esito delle analisi entro il 16 luglio. Se la procedura riporterà eventuali errori, si potrà presentare il ricorso entro il 22 luglio alle ore 14 insieme al pagamento della tassa unica di 500 euro.

Filippo Rocchi