Fermana Due partite per la prima impresa

Prima del 28 marzo, la Fermana non vinceva tre partite consecutive in campionato da quasi un anno e mezzo. Sulla panchina c’era Stefano Protti e tra dicembre e gennaio i gialloblù avevano battuto Torres (sconfitta anche in questo filotto), Fiorenzuola e Gubbio. Facile comprendere dunque l’entusiasmo che si respira attorno e all’interno dell’ambiente. Se ci mettiamo poi che con i nove punti in tre gare la squadra è anche finalmente uscita dalla zona della retrocessione diretta, la situazione si fa ancora più infiammata. E così è. Tra Giandonato e compagni si respira un’aria diversa, finalmente si sono sbloccati e hanno capito a fondo le loro potenzialità. All’esterno i tifosi sono stati ripagati per tutto quel sostegno dato "a fondo perduto" nei momenti più bui della stagione. E ora anche ad Alessandria ci sarà una nuova dimostrazione d’amore verso la squadra. Bus, pulmini e macchine private pronte a raggiungere Alessandra per la partita contro la Juventus Next Gen, in una delle trasferte più complicate (a livello chilometrico) della stagione. E arriva nel periodo clou dell’annata. Ottime le tre vittorie, ma ora bisogna completare l’impresa. Intanto è stato designato l’arbitro che dirigerà la gara contro i giovani bianconeri: si tratta di Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. Per alimentare il desiderio che porta ai playout bisogna uscire dal Moccagatta con altri tre punti. Fondamentali quest’ultimi per rimanere agganciato al treno dell’Ancona e della Recanatese. Tutte e due le dirette concorrenti, oltre alla Fermana, giocheranno domenica in contemporanea alle 16:30. La squadra di Boscaglia giocherà il derby in casa del Pescara, mentre la Recanatese ospiterà il Gubbio.

Tutte e tre le squadre sulla carta hanno davanti sfide proibitive, ma la lotta salvezza fa uscire quel qualcosa in più, guardate la Fermana. Nelle ultime tre giornate ha racimolato lo stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 33. Risultato che ha permesso alla squadra di far sprofondare verso la retrocessione diretta l’Olbia (aritmetica ufficialità che dovrebbe arrivare nel prossimo weekend), e allo stesso tempo ha riacceso le speranze di playout. Per questo se l’impresa sarà portata a termine avrebbe dei connotati fantascientifici. Stando alle percentuali di probabilità calcolate insieme allo statistico Marco Rossetti, la Fermana si è salvata il 25% delle volte con una partenza così brutta, sempre passando attraverso gli spareggi. Ora a mister Andrea Mosconi, autore finora di un vero e proprio miracolo, mancano due partite per completare la prima opera, inimmaginabile fino a poche settimane fa. Agli eventuali playout ci penserà dal 29 aprile in poi. Quel che è certo è che questa Fermana non vuole smettere di stupire.

Filippo Rocchi