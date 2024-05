Fermana e le manovre post retrocessione. L’idea dell’Eccellenza e il rebus del debito

Prosegue il silenzio in casa Fermana dopo la retrocessione, e l’ipotesi più quotata è che sarà così fino alla fine di maggio, quando dovrebbero arrivare le risposte definitive per la ristrutturazione del debito. Inps e Agenzia delle Entrate su tutte stanno studiando le pratiche. Vedere una sorta di futuro ora è impossibile, ma intanto qualcosa si muove. Una sola cordata si è mossa per portare avanti il calcio a Fermo: è formata da imprenditori locali e non, tra cui l’ex socio e amministratore unico della Fermana Vinicio Scheggia, ed Eddy Rastelli, imprenditore sponsor sulla maglia dei gialloblù nell’ultimo mese di campionato. Il gruppo di imprenditori è rappresentato dal consulente della cordata, il dottor Alessandro Ciucani. Quest’ultimo, per conto delle stesse persone, a dicembre aveva provato a rilevare il club durante il caos degli stipendi. La famiglia Simoni, in uscita dalla Fermana, sembrava non riuscire a trovare le risorse per rispettare la prima scadenza federale della stagione appena conclusasi, e quella del gruppo di Ciucani appariva come l’unica alternativa concreta. Alla fine i Simoni sono riusciti a pagare gli stipendi (cosa che dovranno fare anche entro maggio per pagare le mensilità di marzo, aprile e maggio) e a tenere le redini del club fino alla fine del campionato, seppur con il triste epilogo della retrocessione in D. Il progetto rappresentato da Ciucani era stato messo in stand-by, ma la volontà di aiutare la Fermana c’è eccome. La cordata ha incontrato Comune e tifoseria. Al momento sono solo sondaggi, e non potrebbe essere altrimenti data la situazione debitoria.

Ma l’idea sarebbe quella di ripartire dall’Eccellenza con un progetto completamente staccato da quello attuale, ritenuto troppo oneroso dalla nuova cordata. Detto ciò, bisognerà aspettare sempre il verdetto per la ricostruzione del debito per vederci chiaro nel futuro della Fermana. Intanto, con un post su Instagram, è arrivato anche il saluto ai gialloblù di Giuseppe Giovinco: "Volevo ringraziare tutto il mondo Fermana. Abbiamo provato l’impossibile, e per poco non ci siamo riusciti! Rimarrà il rammarico di non avercela fatta! Nonostante questo, rimarranno 3 mesi intensi e di bei ricordi, grazie davvero". Un gol e due assist per il trequartista classe ’90, sempre in partite cruciali. Prima la rete del vantaggio su rigore nello scontro diretto contro l’Olbia. Poi il cross per il 3-2 di Sorrentino contro il Rimini, match che aveva dato il via al mini-filotto di vittorie, e poi il passaggio chiave per Niang al 95esimo contro la Lucchese, dopo il rigore sbagliato.

Filippo Rocchi