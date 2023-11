Fermana, la trasferta delle polemiche. Per Protti tanti i dubbi da sciogliere

Partita anomala, partita da Girone A di Serie C quella che attende la Fermana oggi. Perchè, se sul campo l’avversario è il Sestri Levante, si giocherà in realtà alle 18,30 a Vercell, sul sintetico del "Silvio Piola". Un po’ il caso della settimana in Serie C con la decisione arrivata proprio a due giorni dalla gara e quindi con enormi difficoltà organizzative e non solo, per il club gialloblù con anche sforzi economici ulteriori.

Uno spostamento arrivato in extremis e, come sottolineano dalla Liguria, reso possibile dalla collaborazione delle istituzioni di Vercelli ma anche del presidente della Lega Pro Marani che è andato incontro alle esigenze del Sestri. E le porte chiuse? Decisione presa per la concomitanza nelle vicinanze dell’impianto, di una fiera agricola con sfilata di carri e quindi è mancata completamente la possibilità da parte delle forze dell’ordine di garantire il necessario controllo per il flusso di spettatori. La risposta della società gialloblù è stata affidata ad una nota diffusa venerdì sera: "Una comunicazione così tardiva, per un impianto di gioco tra l’altro ben più distante dalla nostra sede, ha portato una serie di ingenti problemi. Da questo punto di vista un danno importante per la nostra società. Tra l’altro l’individuazione dell’impianto di gioco ma anche altri importanti parametri, sono elementi che in sede di licenze nazionali, al momento dell’iscrizione, sono scrupolosamente attenzionati per l’ammissione ai campionati professionistici. Ci viene richiesto di rispettare parametri severissimi ed estremamente onerosi per poter essere iscritti da parte della Figc ma poi ci troviamo con queste situazioni paradossali, assolutamente non decorose per un torneo professionistico. L’amarezza da parte della società è dunque tanta e si unisce all’impossibilità dei nostri tifosi di poter essere presenti alla gara". Amarezza ma ora è tempo di combattere, come sottolineano i tifosi. E così squadra che ha viaggiato alla volta di Vercelli proprio ieri, con diversi dubbi ancora per mister Stefano Protti. "E’ normale essere stati presi un po’ alla sprovvista da quanto accaduto nelle ultime ore. Ma guardiamo al campo di gioco. Andiamo li per cercare di proporre il miglior calcio possibile. Il Sestri? Buona squadra, con gamba che meritava più punti in classifica, abituata a lavorare sul sintetico e dunque avversario molto ostico. Noi abbiamo dei dubbi e dei problemi: oltre a squalifiche, da valutare bene Montini e Tilli che non non hanno svolto tutte le sedute". Nel consueto 4-3-3 da vedere chi andrà sulla destra difensiva, probabile l’adattamento di Santi, con centrali di difesa Padella e Gasbarro e Calderoni a sinistra. Centrocampo che non dovrebbe cambiare troppo e davanti è tutto possibile considerando le non perfette condizioni di Montini e Tilli, i giochi sono aperti. Per il Sestri, tutti disponibili, fatta eccezione di pane ormai prossimo al rientro. Probabile rivedere in campo l’undici che ha impattato a Recanati.