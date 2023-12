Fermana Salvezza lontana ma possibile

Era il 6 novembre del 2021 quando sul palco del Teatro dell’Aquila salì Federico Buffa, definirlo solo giornalista sarebbe estremamente riduttivo. Era lì per la presentazione del libro fotografico dedicato ai cento anni di storia della Fermana. Una serata magnifica, fermanità allo stato puro raccontata dai vari personaggi che hanno segnato il club. Buffa si prende giusto 10 minuti, nei quali racconta diversi pezzi della storia dei gialloblù con una luce mai vista, come l’intervento su Arpad Hajos (allenatore ungherese dei gialloblù nella stagione 34/35 e nella 50/51). Di quella serata è rimasta in mente una frase dello storyteller di Sky Sport.

"Un mio amico mi disse che ci sono solo due squadre in Italia che tifano nonostante tutto quello che possa succedere: Salernitana e Fermana". Proprio in quella stagione i campani si trovavano in una situazione molto simile a quella della Fermana di oggi. Ultimissimi con diversi punti di distacco dalla salvezza. Gli amaranto, allora neopromossi in Serie A, a gennaio venivano dati per spacciati. Un po’ come la Fermana prima del pareggio contro la Torres, che ha dato il via a un filotto di buone partite dei gialloblù. A Salerno, per conquistare la salvezza, è servito un maestro del calcio come Walter Sabatini. Il direttore sportivo puntava molto su una percentuale, il famoso 7% di possibilità che i bookmakers avevano dato alla salvezza della Salernitana. Le similitudini tra le due situazioni sono parecchie, e non solo di spirito, come ricordato da Buffa. Perciò abbiamo voluto riproporre lo stesso calcolo per la Fermana. Fu di buon auspicio per la Salernitana che a fine anno si salvò all’ultima giornata. Grazie al preziosissimo aiuto di Marco Rossetti e ai suoi calcoli, attualmente la probabilità combinatoria che la Fermana si salvi senza passare dai playout si attesta poco sotto il 10%. Statistica che è stata rilevata analizzando un intervallo di eventi che equivale a oltre 14 milioni di combinazioni. Questa percentuale però tiene conto del trend medio di tutta la stagione dei gialloblù e delle altre concorrenti fino a questo momento. Il valore aumenta leggermente fino a superare quota 10% se si considera la recente crescita della squadra di Protti. La probabilità di salvezza della Fermana si alza anche se si analizzano tutte le salvezze raggiunte nella storia calcistica del club, tenendo conto solo delle stagioni con una partenza così disastrosa a livello di risultati. Arriva fino al 25%, ma in tutti questi casi la permanenza nel campionato è stata raggiunta agli spareggi. Negli altri casi la Fermana o è retrocessa o è stata ritirata. Il calcio però è il gioco più bello del mondo proprio perché i numeri e i pronostici possono essere sempre ribaltati. La percentuale di probabilità che ciò accada sale vertiginosamente quando, come aveva ricordato Buffa, i tifosi sostengono la squadra "nonostante tutto quello che possa succedere". E a Fermo succede da sempre.

Filippo Rocchi