Fermana, speranza a Perugia. Il ds: "Protti? Mai in dubbio"

Reset, l’unica cosa che può giovare alla Fermana in questo momento. Mettersi alle spalle quanto successo da sabato fino a oggi tra sconfitta nel derby e voci di esonero di Protti. Il turno infrasettimanale contro il Perugia arriva nel momento meno adatto, ma dall’altro lato della medaglia può essere un’occasione per dimenticare subito quanto successo. Non che sia semplice, anzi. Dall’altro lato c’è una corazzata del campionato. L’unica fragilità degli umbri però per questa partita sono le diverse assenze, d’altronde come la Fermana. Per i gialloblù fuori Giandonato: lesione per il capitano, tornerà a disposizione tra 25 giorni, se il recupero procederà al meglio. Emergenza a centrocampo con anche Fontana out, ma l’infortunio dell’italo venezuelano è molto più pesante, fuori per due mesi. Oltre allo squalificato Pistolesi, rimangono ai box anche Malaccari e Spedalieri che dovrebbero recuperare per la prossima gara contro la Spal. Tra i non convocati anche Paponi. La sua all’interno è la situazione spinosa che si è creata dopo la sconfitta nel derby. Prima il battibecco con Protti subito dopo il triplice fischio sotto la tribuna, poi il pesante litigio che è continuato nello spogliatoio. Ma rimane comunque un caso isolato, i giocatori sono compatti con il mister. La nota positiva arriva da Scorza: ha superato il fastidio al polpaccio che lo aveva costretto alla tribuna nel derby. Sarà a disposizione di Protti, ma non partirà dal primo minuto. Non se la passa meglio il Perugia che arriva alla sfida senza il capitano Angella, oltre ai lungo degenti Bozzolan, Vulikic e Vasquez. Squalificati Kouan e l’ex Vis Pesaro Sylla. Scelte obbligate per Formisano che comunque può contare su giocatori di livello assoluto. Alla vigilia della partita, il direttore sportivo Massimo Andreatini ha analizzato la situazione dei gialloblù: "C’è stato un confronto con lo staff e i giocatori, come normale che sia. Abbiamo valutato il percorso e la situazione dopo il passo falso importante contro la Vis Pesaro. Analizzate anche situazioni che si sono create nella partita e dopo. È stata una giornata storta che può accadere. Ma non bisogna mai dimenticare da che periodo viene questa squadra, che ha vinto a Recanati e ha perso all’85esimo a Cesena. Sono positivo di natura, quindi guardiamo questo". E sul possibile esonero di Protti: "Mai messo in discussione il suo lavoro. Né io né lo spogliatoio. Informazioni totalmente infondate, l’allenatore è stato riconfermato e fortemente voluto dai giocatori. Sono sicuro che queste voci vengano rispedite al mittente già dalla partita contro il Perugia con i fatti".

Filippo Rocchi