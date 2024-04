Ferraresi in chiaroscuro

Giornata avara di soddisfazioni per le ferraresi di Eccellenza. Chi ha fatto peggio è senz’altro il Masi Torello Voghiera, sconfitto a domicilio dal Massa Lombarda, che ha regolato i tricolori con il più classico dei risultati, un deciso passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

"Non è andata bene – commenta sconsolato il direttore sportivo Juri Roda – siamo questi: Cazzadore dipendenti. Il nostro bomber non ha giocato per via di un’influenza e la sua assenza ci ha penalizzato.

La sconfitta con il Massa è il filo conduttore del nostro girone di andata, con tanti gol incassati su palla inattiva e sterilità offensiva.

Mi prendo le mie responsabilità, la squadra l’ho costruita io, ho creduto in diversi giocatori che alla prova dei fatti non si sono rivelati all’altezza della categoria".

Domenica prossima troverete un avversario ancor più difficile, in trasferta con il Pietracuta, terza forza del campionato. "Sta lottando per i play off, per fortuna tornano a disposizione Cazzadore e Fregnani. I play out ormai non ce li toglie nessuno, sperando di farli. Nel senso che se la prestazione che faremo con il Pietracuta sarà sulla falsariga di quella sfoderata con il Massa Lombarda, torneremo in Promozione".

Un brodino invece per il Sant’Agostino, che ha diviso la posta (0-0) con il Castenaso davanti al proprio pubblico. ù

"Il risultato non rispecchia l’andamento della partita – afferma il direttore sportivo ramarro Marco Secchieroli – viste le numerose occasioni costruite e i 16 calci d’angolo contro i 3 battuti dal Castenaso.

Cosa è mancato? Il gol, solo ed esclusivamente il gol, una costante di questo campionato". Gli attaccanti avevano le polveri bagnate o c’è dell’altro? "Gherlinzoni non è al meglio in questo periodo e Figliomeni si è divorato un gol simile a quello sbagliato da Giroud contro la Roma in coppa Uefa".

Domenica seconda partita interna consecutiva, c’è la Savignanese.

"Dovremo tutti dare il 100%, nel rispetto della maglia del Sant’Agostino, per salvarci matematicamente".

Mister Biagini va verso la riconferma? "Stiamo valutando la sua posizione, soprattutto la categoria che disputeremo il prossimo anno".

Franco Vanini