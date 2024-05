Festa bianconera al Giro. In panchina resta Santini

Grande festa anche ieri sera per il Viareggio Calcio neopromosso in Eccellenza che nel contesto dell’evento del "Carovana Party" è salito sul palco allestito in piazza della Pace a Torre del Lago insieme alla Torrelaghese (che si è salvata nel campionato di Prima categoria, con l’allenatore Riccardo Giannini decisivo da subentrato in corsa) e al Cgc (che nell’hockey ha vinto la Serie A2). Musica e spettacolo non sono mancati nella piazza torrelaghese con prima la sfilata delle macchine del Giro d’Italia (che parte stamani con la tappa che inizia dal Belvedere) e poi le danze del corpo di ballo ufficiale del Giro. Per il Viareggio gli appuntamenti di festa non sono certo finiti qua. Oggi le zebre vanno infatti alla Spezia al porto dal presidente Giuliano Tomei. E poi sabato sera altra festa con cena di squadra in città e a seguire discoteca.

Intanto la società ha già iniziato a lavorare per il futuro visto che per fare un’Eccellenza “come si deve“ è importante programmare per tempo e farsi trovare pronti. L’intenzione dichiarata dei massimi vertici dirigenziali è quella di "andare avanti con Stefano Santini in panchina" e anche da parte dell’allenatore dei record vincitore dei tre campionati di fila c’è già stata l’apertura totale per continuare insieme. Quindi fatto l’accordo fra le due parti (... in caso di eventuale disimpegno di Santini, per suoi motivi di lavoro, fra i nomi pensati ci sono stati Lorenzo Fiale, Christian Amoroso e ’Il Condor’ Vitaliano Bonuccelli) ecco che bisognerà subito andare alla ricerca di quei "6 o 7 rinforzi" che lo stesso Santini avrebbe chiesto per migliorare il suo Viareggio. Tra i profili caldi in entrata c’è Alessandro Remedi (ora in forza al San Miniato Basso).

Simone Ferro